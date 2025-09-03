El momentazo de Xuso Jones al intentar aprender un nuevo paso de baile: ''¡Qué maravilla!''

Disfruta del momentazo del presentador junto a un concursante en el programa

Xuso Jones viaja hasta a Madrid en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Por la ciudad se encuentra a Javier, que está dispuesto a darlo todo junto al presentador para intentar llevarse a casa hasta 50.000 euros ¿La razón? cuenta que tiene siete bodas y que necesita el dinero para poder hacer buenos regalos a sus amigos.

A Javier le ha ido muy bien durante su concurso y en un momento dado le ha contado a Xuso algo más sobre su vida: ''Cuando llegué a la carrera en Murcia hice gimnasia rítmica, luego en Madrid estuve haciendo ballet y ahora me he cambiado a natación sincronizada'', le explica al presentador, que se queda asombrado con sus conocimientos de baile.

Tras su confesión, el presentador le pide al concursante que le haga algún tipo de demostración, y él aunque al principio duda, da un paso al frente y decide enseñar un giro. Javier consigue dejar a Xuso Jones con la boca abierta, que también se lanza a aprender el nuevo paso de baile.

El presentador se pone en cuarta posición de ballet y se lanza sin dudarlo: ''A ver si te vas a caer'', le advierte el concursante, pero Xuso lo intenta y no le sale nada mal, tanto que hasta Javier se asombra con el equilibro de Xuso: ''¡Qué maravilla''.