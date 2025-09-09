El presentador ha decidido sorprender con uno de sus momentazos por Gijón

La hermana de Ernesto Sevilla gana un cuantioso premio en 'Lo sabe, no lo sabe': Xuso Jones alucina al saber su nombre

Compartir







Xuso Jones ha protagonizado un momentazo con dos concursantes cuando uno de ellos debía acertar una pregunta. Maite, una agente inmobiliaria cordobesa, debía elegir a alguien que supuise qué cantante fue la que culminó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímipicos interpretando el tema 'Hymne á l'amour' -de Edith Piaf en París 2024. Así que vio en Pompeyo, un hombre que caminaba por Gijón, un posible potencial para acertar la pregunta y acumular dinero.

Sin embargo, este hombre no ha dado con la respuesta correcta. En ningún momento se le pasó por la cabeza el nombre de la cantante, ni de otros más. Cuando Xuso Jones le dice que es Céline Dion, este cae y recuerda su famoso tema de la película Titanic 'My heart will go on'.

Los concursantes, sin parar de reírse con el chiste de Xuso Jones

Como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, Xuso Jones decide darle humor al momento tenso en donde Maite estaba concursando con mucha ilusión. "¿Sabes lo que dice Céline Dion cuando le dicen 'Céline Dion'? Dice 'on', por 'di-on'", lanzaba el presentador del concurso de Cuatro generando las risas en Maite y Pomeyo. "Perdonadme, pero lo tenía que soltar", compartía.

Tras este momentazo, el concurso de Maite seguía adelante con ganas de llevarse un dinero con el que pudiese pagar la hipoteca de su casa y así quedarse "tranquila". Tras acertar un viandante otra pregunta donde se cuestionaba quién era 'el del medio de Los Chichos' -Juan Antonio Jiménez, más conocido como Jero-", Maite ha conseguido llevarse 1.000 euros. "La avaricia rompe el saco, no vaya a ser que quiera más y más y lo pierda todo", le decía a Xuso Jones. "Voy a hacer un viaje con mis niños y mi pareja", confesaba.