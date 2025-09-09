Así ha sido el paso de Carmen Sevilla, la hermana del actor Ernesto Sevilla, por 'Lo sabe, no lo sabe'

El destino ha querido que la hermana del actor Ernesto Sevilla participase en 'Lo sabe, no lo sabe', el concurso de Cuatro presentado por Xuso Jones. Justo en el momento en que el murciano iba a elegir a una persona para que ayudase a responder la pregunta con la que Juanan, otro concursante, se podía llevar 1.800 euros, aparece la mujer que deja sin palabras al presentador.

"Mi nombre es Carmen Sevilla López"

La razón está en que su nombre está muy ligado a una de las folclóricas más icónicas de la historia de nuestro país. "Soy la hermana de Ernesto Sevilla, la mayor. Mi nombre es Carmen Sevilla López", le decía a Jones dejándole alucinado. "Tienes un nombre súper artítstico", opinaba él.

Tras acertar la pregunta en la que se preguntaba por la comida que se encuentra entre el desayuno y el almuerzo -el conocido 'brunch'-, Carmen Sevilla ha conseguido que Juanan se lleve el dinero en juego. Pero no solo eso. Ha aceptado participar en el programa tras la propuesta que le ha lanzado Xuso Jones.

Durante el concurso, Carmen Sevilla ha desvelado por ejemplo que su hermano es más "'seriote'" de lo que parece en sus interpretaciones. "En casa va cogiendo información de mi madre, que quizás es la más graciosa", comentaba. Así que después de llegar a la cuarta pregunta, la concursante no ha dudado más y ha decidido quedarse con el dinero que tenía acumulado.

"Me quedo con los 1.200 euros, es la recuperación del dinero perdido", decía refiriéndose a un problema que tuvo con una clínica de láser de su ciudad natal, Albacete. Xuso Jones no ha dudado en agradecerle su paso por el programa, asegurando que aún no ha conocido a su hermano pero que ya ha tenido muy buen sabor de boca con su familiar.