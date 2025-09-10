Miguel Salazar Madrid, 10 SEP 2025 - 23:31h.

María Jesús ha lanzado un impactante mensaje en el concurso de Cuatro presentado por Xuso Jones, 'Lo sabe, no lo sabe'. Esta joven de Avilés ha respondido con total naturalidad cuando el murciano le ha preguntado por lo que haría si ganase los 30.000 euros que están en juego en el programa.

La mujer tiene claro que esa gran cantidad de dinero le vendría bastante bien ante las circunstancias de su vida. "Estoy en el paro desde hace tela... y tengo un peque de 4 años", le trasladaba a Xuso, que no dudaba en seguirle preguntando por su situación. "La vida está cara", apostillaba. A continuación, aseguraba que sus intenciones profesionales pasan por dedicarse "al comercio". María Jesús es una mujer que busca estar enfocada en el trato con el público, ya que se considera risueña y con muy buena actitud.

Xuso Jones ayuda a María Jesús a encontrar trabajo

Pero Xuso Jones ha decidido ir un poco más allá e intentar que la asturiana tuviese visibilidad, aprovechando el tirón de su participación en el programa. "Vamos a aprovechar que hay mucha gente mirándote...", comienza diciendo.

"Soy de Avilés. Tengo 36 años, tengo una familia, un peque... si a alguien le intereso aquí estoy", decía María Jesús mirando a cámara. El presentador le ayudaba mientras. "Podéis contactar con el programa. 'La Pescadilla' tiene una labia tremenda y una venta magnifica. Todos los comercios de Avilés, si la veis por aquí por favor podeis contactar porque producción os pasa su teléfono", solicitaba el murciano.

Una señora que camina por la calle le ayuda en su siguiente respuesta a María Jesús. La mujer consigue tener acumulados así 600 euros y decide quedarse con el dinero antes de que pueda perderlo. "Me los quedo porque son 600 euros. No me vale para una hipoteca, pero sí para la vajilla de la casa y me vale para el niño también", lanzaba.