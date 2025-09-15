La curiosa historia de cómo un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' descubrió su pasión gracias a la mili: "Siempre me llamó"
Entre pregunta y pregunta a transeúntes, Xuso Jones conoce más en profundidad a Fran y cómo la mili marcó su trayectoria profesional
Xuso Jones se queda completamente sorprendido con la confesión de un concursante: ''Cómo me gusta esto''
Con una ventisca en Avilés y sin miedo a que llueve o truene, Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' inician sus aventuras buscando a algún valiente que se atreva a cantar el estribillo de la canción 'Asturias, Patria Querida'. Con un primer intento truncado por la timidez de la transeúnte, el presentador se topa con Fran, quien se arranca sin pensárselo dos veces.
Gracias a su desparpajo, el avilesino se convierte en el nuevo concursante del programa donde poco a poco se va haciendo con un 'goloso' premio. Mientras lo iba consiguiendo, ambos han vivido 'momentazos' como cuando uno de los elegidos por Fran para responder a la pregunta les ha regalado junto a su compañero una actuación con una flauta inglesa llamada 'whistle' en directo que ha encandilado a Xuso Jones: "Gracias por vuestro arte y vuestro tiempo. ¡Qué maravilla!".
También han tenido tiempo para conocerse más en profundidad. Y es que Fran lleva 40 años dedicándose a la peluquería, una pasión que descubrió gracias a la mili: "Llegamos ahí y lo primero que hacen nada más llegar es preguntar '¿Hay algún peluquero profesional?' Y yo levanté la mano. Que si llegan a preguntar por un cocinero, lo mismo ahora estoy de cocinero aunque siempre me llamó".