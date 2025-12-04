Los investigadores manejan la hipótesis del suicidio y de la existencia de una relación sentimental entre las dos menores encontradas sin vida en Jaén

Claudia, madre de una de las adolescentes fallecidas en Jaén, detalla el contenido de los mensajes de despedida de las niñas

Compartir







Rosa, madre de Rosmed, una de las niñas encontradas sin vida en Jaén ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para contarnos cómo era la relación de las dos menores tras conocer que los investigadores apuestan por la hipótesis de un suicido conjunto y que han encontrados mensajes en sus teléfonos móviles que podrían confirmar que entre ellas existía una relación sentimental.

Antes de conocer la opinión de la madre de Rosmed, José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’ nos ha recordado la postura de los padres de Sharit y las últimas informaciones de la investigación. Alexander y Claudia, los padres de Sharit, tienen claras dos cosas: que su hija no se quitó la vida y que intervino una tercera persona, algo que las autoridades parecen haber descartado. Y la segunda es que a su hija la indujeron al suicidio, algo que también consideran los investigadores por los datos encontrados en el teléfono móvil.

Los investigadores creen que Rosmed incitó al suicidio a Sharit por unos mensajes que los investigadores han encontrado en los teléfonos de las menores. Unos mensajes que también podrían confirmar que podría existir una relación sentimental entre ambas.

Según los padres de Sharit, Rosmed era una niña que habría sufrido problemas de bullying y que no atravesaba por un buen momento psicológico, pero que había encontrado en Sharit a una amiga de verdad que le había cambiado la vida, pero que en ningún caso mantenían una relación sentimental.

Rosa, la madre de Rosmed: “Mi hija no era ningún suicida”

“Mi hija no era ningún suicida, mi hija tenía el amor incondicional de toda su familia, hasta de mis otros hijos en Colombia… No sé como se atreve este señor a decir que mi hija no tenía afecto. Tú no vives en mi casa, no te puedes poner con ese atrevimiento con cosas que tú no sabes… Mi hija se autolesionaba, pero no con el fin de suicidarse sino de llamar la atención como cualquier adolescente… Me llamó la atención a mí que fui a poner la denuncia pertinente en el instituto, que comenzamos un protocolo de acoso escolar… Esto es pasado”, ha comenzado a explicarle a Nacho Abad, Rosa, la madre de Rosmed.

Rosa no parece compartir la opinión de la intervención de terceras personas en la muerte de las menores de 15 y 16 años: “Yo conozco a mi hija, esa fue mi hipótesis desde el principio porque si a mí el forense me dice que no hay violencia externa ni evidencia de nada, yo me puse a atar cabos. Tomaron la decisión juntas, cómo dicen ellos que hay terceras personas, que igual le dieron algo a su hija y a la mía, ¿No? Dicen que su hija es muy segura y esa seguridad se fue en un segundo…”.

Un testigo vio a las niñas con las cuerdas en la mano

Además, confirma que un testigo vio a las niñas manipular las cuerdas en el árbol: “Hay un testigo que vio a las dos manipulando el árbol y que cuando lo vieron las dos comenzaron a disimular… Mi hija no le indujo a nada, ella tenía miedo a decirle a su madre lo que tenían… Yo tengo un hijo gay, yo no quiero ver a mis hijos reprimidos y yo le preguntaba… Quiero ver a mis hijos felices”.

Rosa no puede confirmar que entre Sharit y Rosmed existiera una relación sentimental, pero su intuición le dice que sí es posible que la tuvieran: “No estoy afirmando nada porque mi hija no me lo confirmó, pero yo creo sinceramente que sí… Mi hija también tenía un novio… No le tenía confianza para contarle muchas cosas…”.

Según ha explicado, en su casa se hablaba con mucha libertad y uno de sus hijos es homosexual, algo que no sabe si sucedía en casa de Sharit y habla del posible miedo de la menor a hablar con sus padres del tema: “Tengo ocho hijos, cuatro hijos, tres hijas y un maricón, pero yo se lo puedo decir porque es mío, en la calle que nadie le diga nada. Lo decía en la mesa y nos reíamos y ella siempre me decía: “Y si tienes una lesbiana” y yo le respondía con un ‘Tengo el pack completo’ y nos reíamos… Ella sabía que estábamos comprometidos con ella, que la queríamos por encima de todo”.

“Tenían miedo a que les separaran… Mis niñas, Sharit también era mi niña. Yo entendía a mi hija y comprendía lo que estaba sintiendo… El día que ellas murieron me dijo rotundamente: “Rosa, tu hija mató a la mía”, ¿Crees que es una frase para decirle a una madre que ha perdido a mi hija? Creo que era algo que venía desde hace tiempo… He tenido una vida muy vivida y creo que le envió ese mensaje para que lo supiéramos todos porque sabían que tenían una copia en el ordenador… No entiendo que culpen a una niña de 15 años de semejantes cosas…”, ha continuado aclarando Rosa con mucho dolor.

Respecto a los dibujos de suicidios y muerte que realizaba Rosmed, Rosa ha explicado que era fruto de su afición al dibujo y al manga: “A ella le gustaba el manga y ella dibujaba, habíamos visto una serie de demonios y había imágenes llenas de sangre… Mi hija comenzó con el acoso y ella se lo contó a su hermano, y me lo contaron a mí, fui a hablar con el director y abrimos el protocolo de acoso escolar”.

Rosa ha explicado que ella no quiere acusar a nadie ni entrar en conflictos, que solo está expresando su opinión y su dolor: “Yo lo dije desde el primer momento, yo conozco a mi hija… Esos abrazos que se daban, no se separaban, ese amor que se tenían tan bonito… Yo no acuso a nadie, yo sé el dolor que siente, yo lo estoy pasando… Ayer por la mañana la vi pasar y me levanté a hacerle el desayuno…”.