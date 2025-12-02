La altura del árbol y el ADN de las cuerdas encontradas, datos claves para la resolución del caso de las niñas encontradas sin vida en un parque de Jaén

Alexander, padre de una de las menores encontradas sin vida en Jaén: “Mi hija no se suicidó, a mi hija la asesinaron”

Todo sucedió de noche, entre las 21:30 horas y las 01:00 horas de la madrugada, en un parque lúgubre, oscuro, con recovecos y sin ningún tipo de vigilancia o valla que lo proteja. Los vecinos denuncian la delincuencia y las condiciones de inseguridad del parque publico en el que aparecieron los cuerpos sin vida de las dos adolescentes de 15 y 16 años de Jaén.

Las pequeñas Rosmed y Sharif fueron encontradas sin vida en el parque de la Concordia de Jaén, un parque que según los vecinos es un lugar inseguro en el que se han producido múltiples agresiones, violaciones, robos y todo tipo de delincuencia. Es un lugar oscuro, lleno de recovecos y en el que no existe ningún tipo de vigilancia a pesar de ser un parque céntrico de la ciudad.

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’, se ha desplazado hasta el lugar en el que fueron encontrados los cuerpos sin vida de las niñas de 15 y 16 años para conocer en primera persona las condiciones del parque y los detalles del lugar de los hechos. Han encontrado un lugar oscuro, sin ningún tipo de iluminación ni seguridad y que únicamente cuenta con 19 cámaras repartidas por los comercios cercanos.

Los vecinos de la zona aseguran que es una zona insegura y nos comentan que son muchas las situaciones de peligro que se han vivido en su interior: robos, violaciones, agresiones…

Nacho Abad y Carlos Segarra han querido conocer la altura y la accesibilidad del árbol en el que aparecieron las menores y el reportero nos lo ha descrito como un árbol al que es bastante complicado subir y que tiene unos dos metros de altura. Datos importantes para esclarecer si las víctimas han necesitado una plataforma para poner los primeros nudos de la cuerda, un elemento que puede resultar clave para la resolución del caso por el ADN que podría estar impregnado en los nudos.

En la hipotética línea de investigación de un posible suicidio, los colaboradores han explicado que una de los menores contaba con 40 seguidores en Instagram y uno de los seguidores publicó ayer que una de las niñas había publicado hacía unos días un dibujo de una joven con una soga en el cuello. Al parecer, la joven tenía un alter ego con la que hacía este tipo de publicaciones.

Alexander, el padre de una de las menores, y la persona que encontró los cuerpos sin vida, asegura que las niñas han sido asesinadas y que los mensajes de despedida que las menores supuestamente enviaron no fueron escritos por ellas.

Claudia, madre de Sharif, le ha mostrado a Nacho Abad el contenido integro de los supuestos WhatsApp que las dos menores se enviaron unos minutos antes de quitarse la vida.