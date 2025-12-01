Un hombre de 44 años ha apuñalado a su mujer en el cuello y después se ha suicidado tirándose desde la azotea

Ha ocurrido en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Un hombre de 44 años ha apuñalado a una mujer en el cuello acabando así con su vida. Se encontraban en trámites de separación y tenían dos hijas en común. Tras apuñarla, se suicidó tirándose desde la azotea de su edificio.

'En boca de todos' se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer todos los detalles. En torno a las diez de la noche de este domingo, los servicios de emergencia recibieron un aviso de que un hombre se había arrojado al vacío desde la azotea. Al llegar, únicamente pudieron certificar su fallecimiento. Instantes después, los bomberos accedieron a su vivienda descubriendo a su mujer fallecida en el interior con varios cortes de arma blanca en el cuello.

Sus dos hijas, ambas menores de edad, no se encontraban con ellos en esos momentos. Homicidios se ha hecho cargo de la investigación. Los primeros indicios apuntan a un nuevo caso de violencia de género.

Iris, vecina del matrimonio, ha atendido en directo al programa para contar qué fue lo que presenció: "Yo llegué a casa sobre las ocho, aproximadamente. Me puse a ver la televisión y empecé a escuchar mucho ruido en la escalera, pero no le di importancia. Pero ya era bastante excesivo. Los vecinos de al lado entraron a casa y le dijeron a mi madre que había un chico tirado en el suelo", ha comenzado.

"Mi madre vino a contarme que se había suicidado un vecino de este portal. Vino a por mí, sin asomarse, obviamente, porque era una imagen muy fuerte. Bajamos todos corriendo y estaban ya todos los vecinos fuera, los bomberos, la policía, la ambulancia... Cuando yo salí vi a la hija mayor llorando, que estaba por la zona. La pequeña estaba con los abuelos. No sabíamos muy bien qué había pasado, y luego nos llegó la noticia de que había asesinado a la mujer. No me lo quería creer", ha continuado recordando cómo fue el momento en el que descubrieron qué había ocurrido.

Nacho Abad le ha preguntado entonces si escucharon gritos de la víctima: "Yo personalmente no, pero hubieron vecinos que sí que escucharon bastantes gritos. Y por lo visto, cuando él saltó de la azotea, había niños abajo".