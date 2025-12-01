El padre de la menor encontró con los cuerpos sin vida de las dos menores en el parque de la Concordia de Jaén

Dos niñas de 15 y 16 años aparecían muertas la madrugada del sábado en un parque de la Concordia de Jaén. Las primeras investigaciones apuntan a un suicidio, pero Alexander, el padre de una de las menores, y la persona que encontró los cuerpos sin vida, asegura que las niñas han sido asesinadas y que los mensajes de despedida que las menores supuestamente enviaron no fueron escritos por ellas.

Dos amigas íntimas, una relación inseparable que ha durado hasta los últimos segundos de su vida. La madrugada del sábado estaban en un parque de Jaén, le dijeron a su madre que iban de camino, pero no aparecieron. El teléfono dejó de recibir las llamadas y saltaron las alarmas, su padre acudió al parque en el que estaban y se encontró a las dos niñas de 15 y 16 años fallecidas.

La investigación está abierta y está presente el secreto de sumario, pero la primera hipótesis apunta al suicidio de ambas. Sin embargo, Alexander, padre de Sharif, una de las menores fallecidas, asegura que su hija no se suicidó y que se trata de un asesinato. Una de las menores sufrió bullying en el anterior instituto en el que estudiaba y dónde un alumno se quitó la vida hace tan solo una semana, pero los amigos de las niñas aseguran que eran niñas felices y con planes de futuro. En el móvil de ambas menores han encontrado un mensaje de despedida entre ellas a pesar de que se habían quitado la vida juntas.

Alexander, padre de una de las menores, nos ha atendido a las puertas del tanatorio en el que está velando a su hija y aunque el caso se encuentra todavía en secreto de sumario, ha manifestado su sensación de que no se trata de un suicidio: “Mi hija no se suicidó, a mi hija la asesinaron. Era una niña feliz, jamás manifestó estar ni triste ni aburrida, jamás pasó por su cabeza quitarse la vida… Han hecho parecer que sea un suicidio, hace unos días otra chica fue violada en ese parque y otro joven también apareció ahorcado… No es una casualidad, hay algo más detrás de todo esto, estábamos 24x7 con ella… Hay incoherencias en el mensaje que supuestamente escribió a su amiga, unos saben cómo hablan los niños y las niñas no escriben tanto y utilizan palabras que mi hija no utilizaría jamás”.

Al padre de Sharif le parece muy extraño que en lugar de responder al supuesto mensaje de despedida de su amiga Rosmed, su hija enviara un WhatsApp a su pareja para romper la relación tan solo dos minutos después. Asegura que ella tenía una buenísima relación con su pareja y no había manifestado su decisión de romper la relación. Además, explica que los mensajes tienen palabras que su hija nunca utilizada.

“La forma de la soga, la distancia entre ellas… Siento que hay mano detrás, mi niña jamás tomaría esa decisión…”, Alexandre encontró el cuerpo sin vida de las dos menores y asegura que vio detalles que no se corresponden con un suicidio sino de algo premeditado y con la intervención de un tercero: “Sí, con el padre y el hermano de la otra chica, encontramos a las niñas sin vida… La gente me dijo que por qué no había grabado, pero lo que yo quería era bajarla de allí y ayudar también a la otra chica… Si mi niña estuviera consciente cuando la colgaron de esa rama, se hubiera podido agarrarse a una rama… Está claro que hay terceras manos. No puedo demostrar nada, pero mi hija no estaba consciente cuando la subieron allí”.

Alexander ha explicado que Sharif no había sufrido bullying nunca y que era una chica con gran personalidad: “Jamás sufría de bullying, mi hija era una niña segura, feliz…”. Sí ha explicado que Rosmed tuvo problemas en su anterior instituto, pero que ahora estaba feliz, que había encontrado una gran amistad con su hija Sharif y que entre ambas se sentían arropadas y estaban muy contentas.

Claudia, madre de Sharif: “No tenían una relación de enamoradas”

Claudia, madre de Sharif, también ha atendido a los medios de comunicación para mostrar sus sospechas de que las menores no se habían suicidado y desmentir que entre las niñas existiera una relación sentimental: “Rastreamos el teléfono y vemos que tiene batería, hicimos de todo, pensamos que se podían haber escapado, cosas de niños, encontramos a una patrulla y nos dijo que teníamos que esperar 24 horas, pero nosotros seguimos buscando… La policía comenzó a buscar… Cuando llegamos al bendito parque eso parecía una ultratumba, no se veía nada, todo es muy oscuro… Pasamos como cinco veces por el mismo lugar en el que estaban y no vimos nada, hasta el mismo policía, dijo que no las vio… Hay algo muy raro”.

“Hay cosas incoherentes, si mi niña tenía que estar en casa a las 22:00 horas en casa, no tiene sentido que le envíes una nota a su amiga a las 21:41 horas porque estaba con ella. Yo pienso que mi hija ya estaba de camino en casa. Y a las 21:47 horas mi hija le manda una nota y deja al novio…”,ha intentado explicar con mucha valentía la madre de la menor, quien está convencida de que su hija ha sido asesinada: “Yo no quiero especular o imaginar porque me van a decir que estoy loca, pero hasta un tonto lo puede ver, el teléfono está manipulado… Hasta las once y cuarto me leen los mensajes y luego ya apagan el teléfono. Cuando las encontramos los celulares estaban en los bolsillos… Hace 20 días un compañero de ella se habían pegado un tiro y ella me dijo “Mamá, se ha quitado la vida”, pero no quiero que lo relacionen con eso porque no eran amigos…”.

Los mensajes de despedida que escribieron las menores encontradas sin vida en Jaén: “Gracias por cada risa compartida…”

Claudia, madre de Sharif, le ha mostrado a Nacho Abad el contenido integro de los supuestos WhatsApp que las dos menores se enviaron unos minutos antes de quitarse la vida.