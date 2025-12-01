La tarifa eléctrica 2.0TD se estructura en tres periodos horarios: punta, llano y valle

Guía para interpretar correctamente la factura de la luz

La tarifa eléctrica ha cambiado radicalmente. En 2025, muchos hogares en España viven bajo un sistema de precios por horas, conocido como discriminación horaria o tarifa 2.0TD, que multiplica la complejidad del recibo. La pregunta que muchos se hacen es lógica: ¿poner la lavadora de madrugada realmente reduce tu factura, o es un mito perpetuado por el marketing de las comercializadoras?

Qué es eso de los precios dinámicos

En España, la tarifa eléctrica 2.0TD se estructura en tres periodos horarios: punta, llano y valle. Así, las tarifas dependen de tres periodos horarios de energía (P1, P2 y P3). P1 (punta) son las horas más caras. P2 (llano) son el precio intermedio. P3 (valle) son las horas más económicas, principalmente por la noche, fines de semana y festivos nacionales.

La discriminación horaria, por su parte, permite que los usuarios que puedan realizar la mayor parte de su consumo eléctrico en las horas de menor demanda (normalmente desde las últimas horas del día, toda la noche y hasta primeras horas de la mañana) puedan conseguir ahorrarse un buen dinero a la hora de pagar su consumo eléctrico.

¿Cuándo son realmente baratas las horas valle?

Cada día, el precio del kWh varía, y existen herramientas para seguirlo al minuto, como por ejemplo en la web Tarifaluzhora.es. Aquí, para el 17 de septiembre de 2025, la franja más económica fue entre las 14:00 y 15:00 con un coste de 0,0606 €/kWh, mientras que la más cara, fue entre las 21:00 y 22:00, cuando alcanzó los 0,3543 €/kWh.

Las horas valle se sitúan generalmente entre las 00:00 h y las 08:00 h, aunque entre semana también pueden estar durante la mañana, hasta que se sale de la oficina. Por supuesto, también durante los fines de semana.

¿Ahorras poniendo la lavadora de madrugada?

La respuesta a esta pregunta no puede ser definitiva, por aquello de la volatilidad del mercado energético. Por eso, la respuesta es sí, pero con matices. Si tienes discriminación horaria y concentras los consumos intensivos, como lavadora, lavavajillas o secadora en las horas valle, sí que puede producirse un ahorro. Los expertos calculan que esta reducción de costes podría situarse en torno a los 20 céntimos en el kilovatio hora.

Del mismo modo, durante los fines de semana la franja con precio más bajo de la luz, es de alrededor de 0,08 €/kWh, lo que supone una oportunidad para reducir la factura.

Aunque los datos muestran que hay tramos significativamente más baratos, el beneficio real depende del perfil del hogar, frecuencia de uso y necesidad de flexibilidad. Para aprovechar al máximo las 13 horas baratas de luz lo mejor es programar electrodomésticos como la lavadora y lavavajillas para que funcionen entre las 22:00 y las 08:00.

Mito y realidad entrecruzados

En definitiva, sí, las tarifas con discriminación horaria permiten ahorros reales al desplazar los consumos más intensivos como la lavadora a las horas valle (00:00-08:00 y fines de semana), en las que el precio puede ser 4 o 5 veces más barato que en horas punta. Los ejemplos citados van de 0,06 €/kWh frente a 0,35 €/kWh.

Pero el ahorro depende de tu tarifa (discriminación vs fija), de tus hábitos, del tipo de electrodoméstico, del margen de ruido aceptable y de la flexibilidad de horario de tu economía doméstica. Para algunos, podría representar un ahorro del 30 % en su factura mensual; para otros que no utilizan lavadora cada día o que tienen horarios rígidos, el beneficio será menor.