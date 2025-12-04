Logo de cuatrocuatro
Asesinatos

Los vecinos de Villanueva de Alcardete (Toledo), atemorizados tras el robo y asesinato de un agricultor

Clara Murillo informa desde Villanueva de Alcardete (Toledo). cuatro.com
Julián, un vecino de Villanueva de Alcardete (Toledo) acudió a su nave a cambiar el aceite a su tractor y perdió la vida. Un hecho delictivo que tiene atemorizado a todos los vecinos del pueblo porque su asesino o asesinos siguen en libertad, y tienen miedo a hablar.

Completamente atemorizados, los vecinos de Villanueva de Alcardete (Toledo) se han puesto de acuerdo para guardar silencio tras el robo y asesinato sufrido por Julián, uno de los vecinos del pueblo. Un hombre que acudió a cambiar el aceite a su tractor y perdió el tractor y la vida.

Los vecinos aseguran que Julián era una buena persona y que no tenía ningún tipo de problema con nadie. Hablan de una oleada de robos en la zona y tienen miedo a hablar porque temen ser las siguientes víctimas de este ladrón o ladrones que han acabado con la vida de Julián.

