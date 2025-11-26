Un amigo de la víctima: “Vendía y solo abría la puerta a gente que conocía”

Encuentran a un hombre degollado en su casa de la Yunquera (Málaga), pero la Guardia Civil descarta el suicido por el estado del cadáver y el testimonio de los amigos del fallecido: “No es un suicidio, le han cortado el cuello”.

En directo desde el lugar de los hechos, Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’ nos ha contado los detalles del asesinato de un vecino del pueblo de la Yunquera en Málaga y nos ha mostrado el testimonio en directo de un testigo clave en el asesinato de Juan Francisco, un hombre que padecía esclerosis múltiple.

Juan, testigo clave y amigo de la víctima, ha explicado que él, desde el primer momento había descartado que se tratara de una suicido porque la noche anterior había estado con él y estaba muy contento: “El viernes me vine a verlo a las nueve o nueve y media de la noche, nos echamos un par de copas y estuvimos hasta las tres y media de la madrugada… Yo sabía que no era un suicidio, me estuvo enseñando unos papeles y estaba muy contento porque le habían concedido una pensión de cuando estuvo en Suiza...”.

Nacho Abad ha querido saber quién era la última persona que había visto al fallecido con vida y Juan le ha dicho que ese mismo día le vieron en el bar y que fue él, el que dio la voz de alarma: “La última vez que le han visto ha sido el sábado al mediodía en un bar. El salía solo dos veces al día, al mediodía o a las nueve… Di la voz de alarma a las cinco de la madrugada, vine a por tabaco… Él dormía en la habitación de al lado de la puerta y te abría con una muleta… Solo te abría si te reconocía la voz, él tenía esclerosis”.

Juan no podía dar todos los detalles de la investigación ni qué habían robado de la casa, pero sí nos ha contado que el hombre asesinado se dedicaba al menudeo: “Mi amigo, trapicheaba con marihuana… Se sacaba un plus, pero venía aquí mucha gente… Hace un año o año y pico, dejaba a muy poca gente entrar a su casa. Estuve hablando con él y estaba muy contento. Era yo el que estaba depresivo, soy amputado y estoy de baja… Hay muchas cosas que no puedo decir porque soy testigo, pero le han cortado el cuello, no se le han encontrado muerto de una sobredosis”.

La teoría de su amigo es que vinieron personas a las que le debían dinero con alguien de confianza y abrió la puerta porque los conocía y que entraron dos en la casa, y acabaron con su vida. Además, ha insistido en que estaba contento y que no tenía necesidad de vender estupefacientes, pero que quería estar entretenido: “No le hacía falta hacer eso, tenía una pensión muy buena, pero estaba distraído, venía gente para aquí, para allá… Porros si fumaba, pero tenía esclerosis y yo venía a liarse los porros”. Juan se ha derrumbado porque cree saber quién es el asesino de su amigo: “Es un psicópata”.