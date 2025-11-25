Un coche patrulla en Michoacán (México) causó un accidente mortal con cinco víctimas

MichocánEn Michoacán, un accidente fatal ha conmocionado a la región. Un coche patrulla, que se dirigía a atender una emergencia, terminó provocando un siniestro que costó la vida a al menos 5 personas.

El primer impacto fue contra una camioneta, donde murieron una madre y sus dos hijos pequeños. Tras embestirla, el vehículo policial continuó su trayecto y arrolló a un ciclista y posteriormente a un motociclista, quienes también fallecieron a causa del accidente.

Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar las responsabilidades. Por el momento, se desconocen más detalles sobre el estado del conductor del coche patrulla o las posibles causas que originaron el accidente.

El incidente ha generado alarma en la comunidad y un fuerte debate sobre la seguridad vial y los protocolos de emergencia en la región.