El brutal accidente de un coche patrulla que ha provocado la muerte de una madre y sus dos hijos pequeños en Michocán

Un coche patrulla provoca múltiples muertes al embestir varios vehículos en Michocán (México)
Accidente en Michoacán (México)Redacción digital Noticias Cuatro
MichocánEn Michoacán, un accidente fatal ha conmocionado a la región. Un coche patrulla, que se dirigía a atender una emergencia, terminó provocando un siniestro que costó la vida a al menos 5 personas.

El primer impacto fue contra una camioneta, donde murieron una madre y sus dos hijos pequeños. Tras embestirla, el vehículo policial continuó su trayecto y arrolló a un ciclista y posteriormente a un motociclista, quienes también fallecieron a causa del accidente.

Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar las responsabilidades. Por el momento, se desconocen más detalles sobre el estado del conductor del coche patrulla o las posibles causas que originaron el accidente.

El incidente ha generado alarma en la comunidad y un fuerte debate sobre la seguridad vial y los protocolos de emergencia en la región.

