Una mujer dada por muerta despierta dentro de su ataúd en Tailandia minutos antes de ser incinerada

En Tailandia, el personal del templo Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia de Nonthaburi, vivió una escena que difícilmente olvidará. Justo antes de iniciar una ceremonia de cremación, escucharon un ruido procedente del interior del féretro que aguardaba en una camioneta. Cuando lo abrieron, descubrieron que la mujer a la que estaban a punto de despedir seguía con vida.

La mujer, de 65 años, había permanecido dos años en cama en la provincia de Phitsanulok, al norte de Bangkok. Dos días antes del traslado dejó de responder a cualquier estímulo y aparentemente no respiraba. Su hermano, convencido de que había fallecido, la colocó en un ataúd y emprendió un largo viaje con la intención de cumplir con sus deseos funerarios.

La donación de órganos prevista se frenó por no tener un certificado de defunción

Antes de dirigirse al templo, se detuvo en un hospital de Bangkok porque su hermana quería donar sus órganos. Sin embargo, el centro no pudo aceptar la solicitud: sin un certificado de defunción, ningún protocolo podía activarse. Ante la negativa, el hermano prosiguió hasta el templo, famoso por ofrecer servicios de cremación gratuitos, donde recibió la misma respuesta: sin documentación oficial, no podían proceder.

Mientras conversaban sobre qué hacer, Pairat Soodthoop, responsable de asuntos generales del templo, percibió un golpe que venía del féretro. Pensó que se trataba de un error, pero pidió comprobarlo. Al abrir el ataúd, el desconcierto fue inmenso: la mujer estaba consciente y golpeando las paredes.

La cremación quedó cancelada al instante y el abad del templo ordenó trasladarla a un hospital cercano, donde permanece bajo observación. Los médicos sospechan que sufrió un episodio que redujo al mínimo su respiración y su respuesta corporal, lo que llevó a su familia a creer que había muerto. Las autoridades investigan el origen exacto de ese estado de inconsciencia tan profundo.