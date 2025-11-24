Raquel Duva 24 NOV 2025 - 18:50h.

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana.

Uno de ellos, Martiño Ramos, el profesor condenado a 13 años por violar a alumna, ha sido detenido en La Habana.

Son los diez fugitivos más buscados de España. Condenados por delitos muy graves y altamente peligrosos. La Policía pide colaboración ciudadana para localizarles. Con inteligencia artificial han recreado las imágenes de los múltiples aspectos que pueden presentar para no ser identificados. Fernando González, jefe de localización de fugitivos de la Policía Nacional explica que se pueden ver tres alternativas

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encontraba el profesor gallego Martiño Ramos, que abusó sexualmente de una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas y que finalmente ha sido detenido en Cuba, y 'jefes' de organizaciones de narcotraficantes como Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja'.

También figura en el listado de los prófugos considerados muy peligrosos un condenado por asesinato con alevosía y otros fugitivos buscados por múltiples robos con violencia o por trata de seres humanos llegando a obligar a su hermana menor y a su pareja a prostituirse.

De Martiños Ramos a El Monje

El jefe de la sección de fugitivos de la Policía, Fernando González, ha destacado el avance de las pesquisas para emitir una orden internacional que permita la extradición desde Cuba de Martiño Ramos, así como el caso de Juan Herrera Guerrero, alias 'El Monje', acusado por la Fiscalía de Valencia de liderar una red de extorsión de famosos de la alta sociedad con la amenaza de difundir supuestas imágenes de relaciones con menores.

De Herrera Guerrero ha comentado que apareció en "un famoso programa de televisión", First Dates, y que se presentaba como 'El Monje' porque decía tener conocimientos en magia negra y esoterismo. "Incluso se hizo pasar por policía nacional para abusar de dos chicas", ha añadido.

Desde la Policía han recordado que la colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que ha habilitado una dirección de correo electrónico, losmasbuscados@policia.es, para recibir cualquier pista sobre el paradero de estos fugitivos.

Además, ha difundido imágenes de los diez fugitivos con fotogramas reales y también con modificaciones mediante inteligencia artificial para recrear cambios de aspecto con los que los prófugos buscarían modificar su apariencia y evitar ser reconocidos.

Así son los diez fugitivos

DANIEL VÁZQUEZ PATIÑO. Natural de A Coruña y de 46 años de edad. Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de diez años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, 1,70 metros de altura, piel blanca y ojos marrones, está considerado altamente peligroso.

JESÚS MANUEL HEREDIA HEREDIA, alias 'El Pantoja'. Natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años, está reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, líder del clan de 'Los Pantoja'. Se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como 'el Messi del hachís'. De complexión obesa, 1,80 metros de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas, está considerado como de alta peligrosidad.

JUAN HERRERA GUERRERO. Es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73 metros, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas. Está considerado por los investigadores como altamente peligroso.

JUAN MIGUEL GARCÍA SANTOS. De Vilanova de Arousa (Pontevedra) y 51 años, está buscado por tráfico de drogas al ser considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros. Está considerado de alta peligrosidad.

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ. Es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75 metros, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones. Se le considera muy peligroso.

JOSÉ MARÍA PAVÓN PEREIRA. De Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65 metros de altura, y su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros. Considerado altamente peligroso.

IONUT RAMON RADUCAN, alias 'Florin'. Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72 metros, tiene el cabello castaño y la piel blanca. Se le considera de alta peligrosidad.

JULIO HERRERA NIETO. Es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado a un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, mide 1,73 metros de altura, con ojos claros y es calvo. Está considerado de alta peligrosidad al estar vinculado con el uso de armas de fuego.

SERGIO JESÚS MORA CARRASCO, alias 'Yeyo'. De Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa. Acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72 metros de altura con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro. Se le considera altamente peligroso.

MARTIÑO RAMOS SOTO (DETENIDO). Natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones. Está calificado como de alta peligrosidad. Precisamente, las autoridades cubanas lo han detenido en La Habana, según ha confirmado la agencia EFE.