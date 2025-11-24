Homenaje en Granada: 80 lápidas, una por cada mujer asesinada por violencia de género en 2025

La asociación de mujeres La Volaera de Granada ha recordado ante el Ayuntamiento a "todas" las víctimas de violencia hacia la mujer.

Entre ellas figuraba Rosalía, de 54 años, asesinada el pasado 24 de agosto en Motril por su expareja.

En Málaga, esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre acusado de matar a su pareja en la localidad de Rincón de la Victoria. Es la última víctima de la violencia machista que hoy nos deja una imagen sobrecogedora.

Son 80 lápidas, una por cada mujer asesinada por violencia de género en 2025. La asociación de mujeres La Volaera de Granada ha recordado ante el Ayuntamiento a "todas" las víctimas de violencia hacia la mujer, partiendo de la base, como ha indicado su presidenta, María Martín Romero, en el manifiesto leído en el acto simbólico, que no "sólo cuentan los feminicidios a manos de parejas o exparejas".

Entre ellas figuraba Rosalía, de 54 años, asesinada el pasado 24 de agosto en Motril por su expareja, pese a que el agresor tenía una orden de alejamiento en vigor. La víctima se encontraba incluida en el sistema VioGén desde 2024 y había denunciado varias agresiones previas.

Martín Romero denunció una “tortura institucional” que, según afirmó, revictimiza a las mujeres que buscan protección. Criticó duramente la gestión de los dispositivos de seguridad, como los vinculados al sistema Cometa, y la privatización de los servicios de igualdad, que en su opinión anteponen beneficios económicos a la protección real.

"Están peor las mujeres en las casas de acogida que en las cárceles"

La presidenta del colectivo insistió en que “están peor las mujeres en las casas de acogida que en las cárceles”, y exigió responsabilidades a todas las administraciones: Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. “La violencia machista tiene que ser una prioridad absoluta”, reclamó.

El acto se celebró días después del momento en que Martín Romero increpó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acusándola de ser “cómplice de los asesinos y maltratadores” ante los fallos en las pulseras antimaltrato.

La lectura final incluyó nombres de mujeres asesinadas, de hijos víctimas de violencia vicaria y de mujeres cuya muerte no se contabiliza en los registros oficiales, como la de la cantante y actriz Encarnita Polo.

Los jóvenes de 16 a 21 años son los menos concienciados contra la violencia de género

Los jóvenes de 16 a 21 años son los menos concienciados contra la violencia de género: un 11 % de los varones cree que obligar a la pareja a tener relaciones sexuales no es violencia de género y un 14 % no piensa que empujar o golpear tras una discusión sea maltrato.

Son datos del VI Macroestudio de violencia de género 'Tolerancia Cero' publicado por Fundación Mutua Madrileña en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El estudio, realizado en septiembre de este año entre 6.000 personas, recoge además que uno de cada diez varones entrevistados considera que la violencia de género es inevitable y uno de cada cinco no cree que la violencia de género sea un problema social grave.

Para los expertos, entre los motivos para que ese grupo de jóvenes sea el más tolerante con la violencia de género, está el fácil acceso de los menores a contenidos sexuales que distorsionan la realidad (55 %) y a los contenidos que circulan en las redes sociales y los mensajes de internet (51 %).

El 86 % de la población encuestada opina que la violencia psicológica es igual de condenable que la física e incluso puede resultar más dañina.

Una de cada cuatro personas no considera que poner dificultades a la pareja para trabajar o estudiar sea violencia de género. Para uno de cada cinco (21 %) el control económico o de horarios tampoco lo sería y para un 7 % obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no sería violencia de género.

Un 8 % tampoco ve violencia en empujarla o golpearla tras una discusión. Por lo general, los hombres tienen una percepción menor que las mujeres de lo que es la violencia de género y catalogan todos estos actos en menor medida de violencia.

No obstante, más del 60 % cree que el problema de la violencia de género sigue estando bastante o muy extendido (en 2020 el porcentaje era el 77 %) y que es inaceptable (aumenta la concienciación 2 puntos respecto al estudio anterior hace cinco años).

La mayor parte de la población, tres de cada cuatro personas (un 75 %) afirma que actuaría en caso de ser testigo de una agresión.

Sobre los motivos para no denunciar, el 80 % de las mujeres apuntan al miedo como la principal razón por las que las víctimas no denuncian, seguido de los hijos (para el 57 %). Y es que el 79 % de los encuestados considera que los menores son los más vulnerables ante esta situación en la familia y no se les protege lo suficiente.

Un 83 % opina que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta para controlar, coaccionar y amenazar a las víctimas; el 92 % opina que algunos contenidos que circulan en las redes sociales contribuyen a generar nuevas formas de violencia de género entre los jóvenes.

El macroestudio refleja un consenso mayoritario sobre la necesidad de ejercer un mayor control en la navegación de los menores: el 80 % está a favor del pasaporte digital y el 71 % apoya que el control parental venga instalado en todos los dispositivos.

Sobre el agresor, en torno a siete de cada diez opina que son manipuladores y con personalidades dominantes y agresivas.

Para la mitad de los encuestados, las actitudes y cultura machistas están detrás de la violencia de género. La educación, con un 19 %, es la segunda causa aludida.