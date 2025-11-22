Vecinos han alertado al 112 sobre las 10:20 horas de una pelea de pareja en una vivienda del municipio

Según las fuentes, la principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas

MálagaUn hombre ha sido detenido este sábado por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer en la localidad malagueña de Rincón de la victoria, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Vecinos han alertado al 112 sobre las 10:20 horas de una pelea de pareja en una vivienda del municipio, por lo que el centro de emergencias ha movilizado a la Guardia Civil.

El instituto armado ha confirmado el fallecimiento de una mujer por muerte violenta en esta localidad malagueña y la detención de un hombre por su presunta relación con el suceso, del que no han trascendido más detalles.