El desgarrador testimonio de tres familias desahuciadas tras una estafa: un matrimonio y los padres de ambos pierden sus casas
"Nosotros no debemos nada, hemos pagado hasta el último céntimo. Nos han estafado y engañado", han asegurado en directo
'En boca de todos' resuelve el enigma de la 'okupa bruja': esto es lo que ocurrirá finalmente con la vivienda
Tres familias han perdido sus casas en Bilbao. Se trata de un matrimonio y los padres de ambos, que se han visto afectados por "una estafa piramidal". En 2007, pidieron un préstamo hipotecario a la Unión de Créditos Inmobiliarios y, "por confiados", "firmaron lo que no tenían que haber firmado". Sin darse cuenta, ellos firman el IRPH, un interés bastante superior al euríbor que ha finalizado con el desahucio de todos ellos.
El matrimonio y los padres de ambos, que avalaron a la pareja, han perdido sus casas. 'En boca de todos' ha podido hablar con ellos en directo y conocer de primera mano cómo están viviendo esta situación tan delicada: "Nos han engañado, hemos pagado nuestra hipoteca normal y corriente. Y cómo nos han tratado y cómo nos han echado de nuestra casa con un hijo menor... No se puede permitir. Mi padre enfermo, todos. No se puede permitir esta injusticia", ha comenzado Naiara.
"Se han saltado la ley. Nosotros no debemos nada, hemos pagado hasta el último céntimo. Nos han estafado y engañado. No se puede permitir esto", ha continuado muy afectada.
"Queremos nuestras casas"
"Estamos en un hotel, en una habitación que nos ha dado el ayuntamiento cinco días. Con un perro, con mi hijo menor, y nosotros. Mis padres están en casa de unos amigos porque mi padre está enfermo. Esto no se puede permitir", ha contado acerca de cómo están aforntando actualmente la situación. "Ahora tenemos una cita con la alcaldesa y mi abogada a ver qué nos plantean. No queremos parches, queremos nuestras casas".