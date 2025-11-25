La propietaria de la vivienda denunció la situación en abril de 2023 y nadie ha hecho nada: “Me dijeron que las vecinas les tenían manía”

Jordi Juliá, reportero de 'En boca de todos', se ha desplazado hasta la localidad madrileña de Collado Villalba para conocer todos los detalles del calvario que sufren 12 familias vecinas de un edificio en el que se ha abierto un prostíbulo ilegal: “Tienen miedo de abrir la puerta de su casa”.

‘En boca de todos’ ha realizado un reportaje de investigación y ha pasado 24 horas dentro de un edificio de Collado Villalba (Madrid) para conocer la realidad que denuncian los vecinos. Con un cartel en la puerta del portal, los vecinos del bloque advierten a terceros de que el edificio cuenta con cámaras y que todo aquel que entre en el mismo para realizar algún tipo de actividad ilegal será denunciado.

Han instalado un prostíbulo ilegal en el edificio y los clientes se suelen equivocar de puerta. Además, los vecinos se quejan del ruido, en la mayoría de los casos por las practicas sexuales, y de la posible venta de estupefacientes en el domicilio: “Hay hombres que entran rápido y salen rápido”.

Los vecinos han denunciado la situación en los juzgados, pero el asunto está paralizado: “La jueza que lo lleva es una jueza interina que debe de tener un papeleo tremendo encima y no le deben dar prioridad”. Jordi Juliá ha estado toda la noche en la puerta del edificio y no saben si por la presión mediática o no, pero no entró ni salió ningún cliente del edificio.

El perfil de los clientes: "Jóvenes bien vestidos o borrachos tirados por los suelos"

Las vecinas encuentran relación entre la presencia de las cámaras: “Ya no hay ese trajín de entrar y salir hombres, pero puede ser algo temporal”. Describen a los clientes como “un perfil joven, bien vestidos, vienen en coche hasta la puerta. No es un perfil malo, los que vienen en buen estado, claro. Los que vienen en estado de embriaguez y orinando en la casa de la vecina, tirados por los suelos, esos tienen peor pinta”.

Además, han denunciado ante las preguntas de Nacho Abad, que había hombres que entraban y salían muy rápido y que, por el olor, estaban convencidos de que se producía algún tipo de venta de drogas. Incluso, manifiestan que llaman a sus telefonillos a cualquier hora del día y la noche.

La propietaria denunció a sus inquilinas en abril de 2023

Jordi Juliá ha intentado hablar con las inquilinas del prostíbulo, pero no han tenido respuesta. Nacho Abad ha hablado en directo con la dueña del piso, quién asegura que ella alquiló el piso en mayo de 2022 como vivienda: “Vino una chica con su madre y me dijo que ella y su hermana se iban a independizar… A los dos o tres meses empezaron a quejarse los vecinos y que tenían la sensación de que era un prostíbulo. Ellas me dijeron que las vecinas les habían cogido manía porque eran chicas jóvenes y habían hecho una fiesta”. Tras la insistencia de los vecinos, la propietaria asegura que ha contratado un abogado y que puso una demanda en abril de 2023.