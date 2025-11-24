Qué es la sedación endovenosa, el tratamiento recibido por la niña que murió en Alzira

La sedación endovenosa (o intravenosa) es un procedimiento anestésico que consiste en administrar fármacos sedantes directamente por vía venosa.

Este tipo de sedación se utiliza con frecuencia en odontología pediátrica cuando los niños están ansiosos, tienen miedo al dentista o deben someterse a procedimientos largos o incómodos

ValenciaYa está en planta la pequeña que ingresó en la UCI tras someterse a una operación dental en Alzira, Valencia. Mientras, continúa la investigación sobre lo que pudo ocurrirle a ella y a la otra niña que falleció tras pasar por el mismo centro. La investigación mantiene todas las líneas abiertas, pero el debate sobre la sedación endovenosa se ha abierto.

La sedación endovenosa (o intravenosa) es un procedimiento anestésico que consiste en administrar fármacos sedantes directamente por vía venosa para relajar al paciente durante intervenciones médicas o dentales. No implica una anestesia general profunda, sino un estado de somnolencia en el que la persona está relajada, con conciencia reducida y puede tener pocos recuerdos del procedimiento, informa Clara Marzá.

Este tipo de sedación se utiliza con frecuencia en odontología pediátrica cuando los niños están ansiosos, tienen miedo al dentista o deben someterse a procedimientos largos o incómodos. Gracias a la sedación intravenosa, pueden cooperar mejor y el tratamiento se realiza con un nivel de comodidad adecuado.

Miguel Hernández, presidente de la Sociedad Española de Odontología, señala que "cada vez está más indicada el uso de anestesias de sedación. Uno piensa que en este caso haya habido algún problema con el fármaco suministrado, que esté caducado, que esté mal incluso de fábrica". Y añade que la formación de la persona que la utiliza tiene que ser una persona debidamente formada y capacitada para poderlo hacer".

Vicente Domingo, presidente de la Asociación Vic de Anestesiología destaca que "benzodiacepina, ketamina, y el propofol son los medicamentos más utilizados en estos casos. El propofol es el que con más probabilidad puede provocar paradas respiratorias".

Los efectos secundarios de estos medicamentos son inmediatos. "La parada cardiorespiratoria se produjo cuando ya había salido de la clínica la niña. Normalmente no se puede dar el alta hasta que estos problemas se han solucionado completamente".

Riesgos y monitorización

Aunque es un método ampliamente utilizado y seguro, no está libre de riesgos. Durante el procedimiento, se controlan constantemente parámetros vitales como la respiración y la oxigenación. Entre los riesgos más graves están la reducción de oxígeno en sangre, reacciones alérgicas o vómitos.

El establecimiento no contaba con la licencia especial para este tipo de procedimientos

Las guías profesionales establecen que solo debe ser practicado por personal entrenado y con los medios adecuados para detectar y manejar posibles complicaciones. Además, la clínica requiere también de un permiso especial para realizar este tipo de procedimientos. En el caso del centro donde se trató a la difunta niña, el establecimiento no contaba con esta licencia.

Según la Sociedad Española de Odontopediatría, la sedación intravenosa en menores es una práctica que debe manejarse con especial cautela. Su uso no está recomendado en todos los pacientes infantiles y exige una valoración exhaustiva, así como que la sedación la administre un anestesiólogo o personal con formación especializada.

La sedación a la niña fallecida en Alzira sí se hizo por profesionales colegiados

El tratamiento odontológico y la administración de la anestesia intravenosa realizados en una clínica dental privada de Alzira (Valencia) ha saltado al debate tras el fallecimiento de un niña de 6 años. Ahora, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) señala en un comunicado, que estos fueron practicados por profesionales colegiados.

En un comunicado, el órgano colegial lamenta "profundamente el fallecimiento de la menor y el ingreso de otra tras tratamientos odontológicos en ambos casos con sedación administrada por un médico especialista en anestesia en la localidad de Alzira".

Tras expresar sus condolencias a la familia afectada y desear una evolución positiva de la otra menor ingresada, el Colegio ha remarcado que, en ambos casos, "los tratamientos odontológicos fueron realizados por una profesional colegiada y formada en odontopediatría y, por otro lado, la administración de anestesia intravenosa fue realizada por un médico colegiado especialista en anestesia".

Añaden que, al haber una investigación oficial al respecto y ante la posible judicialización del caso, no harán más valoraciones "tanto por respeto a la investigación en marcha como por responsabilidad y prudencia de la institución al desconocer circunstancias concretas".

Sale de la UCI la niña de 4 años ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada en Valencia

Al menos una buena noticia en medio de la tragedia que se ha vivido en Alzira. La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de València tras ser atendida en una clínica dental privada ha salido de la UCI y pasado a planta donde evoluciona favorablemente, según han confirmado este lunes fuentes de la Conselleria de Sanidad.

La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde ya ha pasado a planta.

Un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de la niña de 6 años tras ser asistida en la clínica dental.

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar". Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", concluyó.

El servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad mantuvo el sábado una reunión con el anestesista que atendió a las dos niñas en la clínica dental privada de Alzira, y de sus conclusiones se elaboró informe del que se dará traslado a la autoridad judicial, según han confirmado este domingo fuentes de este departamento.

Este servicio de la Conselleria de Sanidad inició una investigación el mismo viernes y ello conlleva analizar cualquier tipo de información que pueda contribuir a esclarecer lo que ocurrió, como los fármacos administrados, trazabilidad de los mismos, y las autorizaciones de la clínica, entre otros aspectos.