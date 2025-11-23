También han interrogado a la directora de la clínica, que insiste en que el problema ha podido estar en el lote o en el estado de los fármacos

La clínica dental de Alzira que trató a la niña fallecida no está autorizada a realizar técnicas de actividad de anestesia

ValenciaContinúa abierta la investigación del fallecimiento de una niña de 6 años después de realizarse un tratamiento dental con sedación intravenosa en una clínica que no tenía autorización para ello en Alzira, Valencia. Otra menor de 4 años tratada en el mismo centro y el mismo día se encuentra hospitalizada en la UCI, tal y como informa en el vídeo Ángela Julve.

Este domingo se ha conocido que la Policía Nacional y el Servicio de Inspección de la Consejería de Sanidad interrogaron el sábado al anestesista que habría administrado el fármaco a la niña.

También fue interrogada el sábado la directora de la clínica, que insiste en que el problema ha podido estar en el lote o en el estado de los fármacos que se administraron a las pequeñas.

Además, añade que ella no estuvo en esa intervención y que quienes sí las asistieron fueron una odontopediatra que trabaja en su clínica y el propio anestesista.

La menor de 4 años, estable en la UCI

La Consejería de Sanidad está elaborando un informe para la autoridad judicial, que les trasladará para que puedan continuar con las pesquisas.

Por otro lado, la pequeña de 4 años continúa ingresada en la UCI pediátrica, donde permanece estable, sin que se haya comunicado ninguna novedad sobre su estado.