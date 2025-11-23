Pedro Sánchez señala que "ahora mismo no tiene sentido" un indulto, pero hay "otras instancias jurisdiccionales"

¿Qué impacto tiene que la sentencia condenatoria al Fiscal General no sea unánime?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo "respeta las sentencias del Tribunal Supremo" sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero ha manifestado su "discrepancia" con la "orientación" de este fallo. Además, al ser preguntado por la posibilidad de indultar al fiscal, señala que "ahora mismo no tiene sentido" pero hay "otras instancias jurisdiccionales" que pueden pronunciarse una vez se conozca la sentencia, en referencia al Tribunal Constitucional, tal y como informa en el vídeo Diego Arce.

"Creo en la inocencia del fiscal general", ha insistido Sánchez en una rueda de prensa desde Johannesburgo, al finalizar la cumbre del G20, haciendo hincapié en que periodistas "acreditados" afirmaron en sede judicial que García Ortiz no era el origen de las filtraciones por las que ha terminado condenado por un delito de revelación de secretos.

"En una sociedad democrática como la que vive España desde luego podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia". "Y yo la manifiesto", ha recalcado, reiterando que pondrá en marcha el procedimiento para nombrar un nuevo fiscal, pero sin aportar pistas sobre su identidad.

Apunta al TC para dirimir aspectos "controvertidos"

"Nosotros hemos sido siempre respetuosos con la independencia del Poder Judicial; han sido otros los que han hablado de controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo", ha añadido.

Además, el jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que "hay otras instancias jurisdiccionales" en las que a su juicio "se tendrán que dirimir algunos aspectos una vez se conozca el contenido de esta sentencia que a lo mejor puedan ser controvertidos", ha indicado, en referencia velada al Constitucional y posteriormente a la Justicia europea. Sin embargo, considera que plantear la posibilidad de un indulto "ahora mismo no tiene sentido".