¿Qué riesgos tiene la anestesia? La muerte de una niña de 6 años tras un tratamiento dental abre el debate

Una niña de seis años ha fallecido tras un tratamiento dental con sedación, mientras otra menor permanece ingresada

Un hombre tira a su madre por la ventana en Hospitalet de Llobregat: “Avisamos a asuntos sociales y todavía estamos esperando respuestas”

Compartir







ValenciaUna tragedia ha conmovido a la Comunidad Valenciana, en concreto al municipio de Alzira: una niña de seis años ha fallecido este jueves tras recibir un tratamiento dental en una clínica privada, mientras que otra menor, de cuatro años, permanece ingresada en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Según ha informado la Conselleria de Sanidad, la niña de seis años llegó al hospital en paro cardiorrespiratorio, después de haber sido atendida esa misma mañana en la clínica. Los médicos intentaron reanimarla sin éxito. La otra menor, de cuatro años, presentó fiebre, vómitos y somnolencia tras el mismo procedimiento. Fue trasladada por el SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico, donde actualmente se encuentra estable y consciente, aunque los médicos continúan vigilando su evolución.

PUEDE INTERESARTE Las claves del escándalo de las mamografías en Andalucía: qué van a hacer y qué hospitales están afectados

"La niña salió de la clínica perfectamente"

La propietaria de la clínica, Mireia Vila, ha explicado que la niña de seis años había recibido sedación para relajarla durante la extracción de dientes de leche y empastes, y que salió de la clínica “perfectamente” antes de empezar a encontrarse mal. Vila también ha mencionado que se está investigando un posible lote defectuoso de anestesia, aunque recalcó que no se trató de anestesia general.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira ha abierto diligencias previas para investigar el fallecimiento, según informó el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo y ha ordenado la suspensión cautelar de la clínica mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido.

Este trágico suceso pone de manifiesto los riesgos de la sedación y la anestesia en tratamientos dentales infantiles, así como la importancia de extremar los protocolos de seguridad para proteger a los más pequeños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Pero, ¿cuáles son los principales riesgos de la anestesia?

La anestesia es el uso de medicamentos, llamados anestésicos, para prevenir el dolor durante una cirugía y otros procedimientos médicos. Estos medicamentos pueden administrarse mediante inyección, inhalación, loción tópica, aerosol, gotas para los ojos o parche cutáneo, según establece la web especializada medlineplus.gov. La anestesia se puede utilizar para procedimientos menores, como el empaste o restauración de un diente. durante el parto o procedimientos como colonoscopías u operaciones menores y mayores.

La anestesia puede causar la pérdida de la sensibilidad, la conciencia o ambos. La sedación puede ser usada junto a la anestesia y a diferencia de esta, no provoca la pérdida total de conciencia y la recuperación es más rápida. Ayuda a reducir el dolor, mantenerle calmado y menos alerta durante algunos procedimientos como cirugías menores, endoscopías, estudios con imágenes o tratamientos dentales.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En algunos casos, un dentista, un enfermero o un médico pueden darle un anestésico. En otros casos, es posible que necesite un anestesiólogo. Este es un médico que se especializa en administrar anestesia.

Los niveles de sedación incluyen:

Sedación mínima: usted está despierto, pero se siente más relajado

usted está despierto, pero se siente más relajado Sedación moderada o consciente: puede sentirse somnoliento y no recordar mucho, pero aún responder cuando se le habla o se le toca

puede sentirse somnoliento y no recordar mucho, pero aún responder cuando se le habla o se le toca Sedación profunda: usted se sentirá aletargado y podría solo responder a estímulos fuertes o repetidos

Cuando una persona se enfrenta a una cirugía, es normal que surjan dudas sobre la anestesia. Preguntas como si será segura, cómo se sentirá después o si perderá la conciencia son frecuentes. Según el National Institutes of Health (NIH), la anestesia es generalmente segura, pero como cualquier procedimiento médico, conlleva ciertos riesgos que conviene conocer.

La anestesia general actúa sobre todo el cuerpo, adormece al paciente y bloquea el dolor durante la operación, permitiendo que los cirujanos trabajen sin que la persona se mueva ni sienta molestia. Sin embargo, en casos muy raros, pueden surgir complicaciones.

Algunas personas pueden experimentar lo que los expertos llaman percepción intraoperatoria, en la que recuperan parcialmente la conciencia durante la cirugía, escuchan a los médicos o sienten dolor sin poder comunicarse. Esta situación, aunque poco común, puede generar ansiedad intensa o incluso estrés postraumático.

Después de la cirugía, no es raro que los pacientes presenten confusión, problemas de memoria o dificultad para razonar durante varias horas o días, especialmente los adultos mayores y los niños. Además, la forma en que cada cuerpo procesa los medicamentos anestésicos puede variar según factores genéticos, lo que afecta la dosis necesaria y la respuesta a la anestesia.

En casos excepcionales, pueden presentarse cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la respiración, aunque los profesionales monitorean continuamente estas funciones para mantener la seguridad.

La buena noticia es que la anestesia ha mejorado notablemente en las últimas décadas. Las tasas de complicaciones graves son muy bajas y la mortalidad se estima en aproximadamente uno de cada 250.000 pacientes. El NIH subraya que informarse previamente, consultar al médico y seguir las indicaciones del anestesiólogo son las mejores maneras de reducir riesgos y afrontar la operación con tranquilidad.

¿Cuáles son los tipos de anestesia?

Existen varios tipos diferentes de anestesia:

Anestesia local: adormece una pequeña parte del cuerpo como un diente o un corte que requiere sutura. Usted está despierto y alerta durante la anestesia local

Anestesia regional: Se usa para áreas más grandes del cuerpo, como un brazo, una pierna o todo lo que esté debajo de la cintura. Es posible que esté despierto durante el procedimiento o que le administren sedantes. Se puede usar anestesia regional durante el parto, una cesárea o cirugías menores

Anestesia general: Afecta a todo el cuerpo. Es similar a un sueño profundo, pero sin sensaciones. Se usa durante operaciones mayores, como cirugía cardíaca, cirugía cerebral, cirugía de espalda y trasplantes de órganos

Sedación monitorizada: le hace sentir relajado o somnoliento. Podría hablar, dependiendo del nivel de sedación, y probablemente no recuerde el procedimiento. Puede ser usada para una colonoscopía o un trabajo dental.