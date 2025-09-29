Las manifestaciones convocadas a través de redes sociales piden un mejor futuro y el fin de la corrupción

Varias zonas de Nepal, bajo control policial y sin Gobierno por las brutales protestas de la Generación Z

RabatPrimero fue Nepal, ahora es Marruecos. Las revoluciones de la generación Z para decir basta se suceden en el sur global. Miles de jóvenes del país vecino han tomado las calles contra el régimen. Protestas simultáneas, convocadas a través de TikTok, para reivindicar la mejora del sistema sanitario y educativo, contra la corrupción y situación de miseria en la que viven, informa en el vídeo Ana García Quesada.

Las manifestaciones han sido duramente reprimidas por el régimen de Mohammed VI. Hasta 70 personas han sido detenidas en ciudades como Rabat, Casablanca, Marrakech o Tánger. La juventud del país advierte de que las marchas no cesarán hasta que mejoren sus expectativas de futuro en el país.

Rebelión contra un régimen incapaz pese a la brutalidad policial

Avenidas enteras llenas de jóvenes gritando. Detenciones arbitrarias y antidisturbios atacando. Bajo el nombre 'GenZ 212' miles de personas han tomado las calles de Marruecos de forma espontánea este fin de semana. El lema de "No queremos el mundial de fútbol, queremos hospitales" ha resonado en las principales ciudades del país, y es el mejor resumen de lo que está pasando.

Protestan contra la desigualdad del país, describiendo una élite corrupta cercana a la monarquía que vive en el lujo mientras la población se hunde sin esperanzas de un futuro mejor. Los jóvenes exigen mejor sanidad, educación y empleo, así como el fin de la corrupción del régimen.

Con la prensa censurada, las redes se convierten en altavoz

Un régimen que ha respondido: decenas de arrestados, persecuciones, asedios y agresiones policiales se han repetido por todo Marruecos. La prensa está completamente censurada, periodistas que han intentado denunciar esta represión han sido encerrados directamente al calabozo. La suerte es que lo están captando las cámaras de los móviles de esos miles de jóvenes.

Y es que la generación Z, tan conectada con las redes sociales, ha logrado emitir en directo su represión a través de TikTok, Instagram y Facebook, las plataformas por las que también habían convocado las protestas. Circulan cientos de vídeos en los que se elogia la actitud rebelde de una juventud harta. Ya lo han advertido: esto es solo el principio de una lucha pacífica que no va a cesar hasta que las cosas no cambien en Marruecos.