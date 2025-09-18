Las calles se han copado con miles de manifestantes en zonas como Marsella o Toulouse

Una guía de supervivencia por cada casa: esto es lo que propone el gobierno de Francia en caso de catástrofe

Nueva jornada de protestas generalizadas en Francia para recordar al Gobierno que siguen rechazando los recortes desde primera hora de la mañana. Hay barricadas en el centro de París. Según informa Laia Forés y Montse Ávila, esta mañana se han bloqueado la entrada de varios institutos en París y ha habido enfrentamientos entre los estudiantes y la Policía.

También hay piquetes que han intentado impedir la salida de autobuses urbanos durante la mañana. Hay más de 70 detenidos en todo el país. La huelga general no está teniendo un seguimiento ciudadano masivo, pero sí tiene un fuerte impacto en los transportes públicos. Hay mucha movilización en la calle, lo que ha provocado el despliegue policial de 80.000 agentes de la Policía y la Gendarmería.

Al menos medio centenar de detenidos por las manifestaciones

Entre cánticos y bengalas llegaban los manifestantes a las puertas del Ministerio de Economía francés. Lo hacen como rechazo a los recortes en el gasto público del país. “Nos dicen que hay que recortar los servicios públicos y la seguridad social. No estamos de acuerdo, creemos que es lo contrario lo que hay que hacer”, explica uno de los manifestantes. En París, durante la madrugada, ya eran muchos los que acercaban las protestas al centro de la ciudad, bloqueando una de las cocheras de autobuses públicos.

Como respuesta, la Policía intentaba disuadirlos a golpes. Con este parón convocado por los sindicatos se pretende que el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, renuncie al tijeretazo propuesto por Bayrou. Lo que aseguran lleva demasiado tiempo paralizado.

Bayrou pretendía un recorte de 44.000 millones de euros del déficit, que en 2024 alcanzó el 5,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) y que este año debería quedarse en el 5,4%. “O presenta una cuestión de confianza u os llevaremos a cabo la moción de censura que anunciamos”, sentencia Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa.

"Nunca hemos estado tan en situación de fuerza", asegura Sophie Binet

En la capital, en Marsella o Toulouse, las calles se han copado con miles de manifestantes. A nivel de seguridad, el despliegue ha sido masivo con al menos 80.000 policías, drones, furgonetas blindadas y cañones de agua, lo que ha derivado ya en al menos medio centenar de detenidos.

"Nunca hemos estado tan en situación de fuerza", asegura Sophie Binet, la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT). Ella cree que Lecornu "es consciente de su debilidad" y de que puede ser censurado "en dos o tres semanas". Así, considera que la clave es hacer presión para que se retire el proyecto de presupuestos: "No habrá estabilidad sin justicia social".