Varias zonas de Nepal, bajo control policial y sin Gobierno por las brutales protestas de la Generación Z

KatmandúNepal ha desplegado al ejército para controlar las revueltas. Calles prácticamente vacías en Katmandú, los militares han impuesto el toque de queda entre las 17:00 horas de la tarde y las 18:00 horas de la mañana. Las violentas protestas que tumbaron al Gobierno han dejado al menos 31 muertos y 1.000 heridos.

Un youtuber, con palo selfie incluido, fue rodeado por la Generación Z mientras incendiaban las casas. Otro instagramer argentino también lo vivió en primera fila. “Estoy en las calles de Katmandú. Esto normalmente es un hormiguero de gente”, dice asombrado.

Katmandú, bajo un estricto control militar tras 48 horas complicadas

Las calles que ardían, ahora vacías, ya están tomadas por el ejército. La capital de Nepal amanece bajo un estricto control militar. Mientras, el país hace balance de las 48 horas de protestas que forzaron la caída del Gobierno y que causaron 31 muertos y más de 15.000 presos fugados de 25 cárceles del país.

Las conversaciones para formar un Gobierno avanzan pese a las profundas divisiones internas de la Generación Z. La candidatura de la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, ha sido rechazada por facciones de la propia revuelta porque la consideran inconstitucional y proponen otros nombres.

Los jóvenes creen que el futuro del país está entre su generación

Aunque la tensión no disminuye, los jóvenes todavía no se fían de los medios. Muchos se preguntan, ¿quién asume ahora el control? Pero la Generación Z lo tiene muy claro. “Los políticos corruptos tenían que salir”, “El futuro del país es para una persona que no sea egoísta” son algunas de las ideas que defienden.

Esta generación asegura que, entre ellos, hay mucha gente preparada. “Estoy estudiando y mejorando mis conocimientos para brindárselo al pueblo”, afirma uno. “Mi objetivo es contribuir a crear un mejor Nepal y que haya un futuro para todos”, señala otro. El balance hasta ahora es de 31 muertos, más de 1.000 heridos y líderes huidos. Un país envuelto en fuego a causa de jóvenes cansados de la corrupción.