La prohibición del uso de las redes que entró en vigor el pasado viernes fue la mecha que encendió la ola de protestas

Accidente mortal en México: un tren parte en dos un autobús, descarrila y deja 10 fallecidos en el país

Compartir







NepalLas protestas multitudinarias en contra de la prohibición de las redes sociales han logrado su objetivo. El Gobierno ha dado marcha atrás y ha levantado el bloqueo e incluso ha dimitido el primer ministro Khadga Prasad Oli. La situación de caos y de descontrol es insólita: han muerto 19 personas y más de 300 resultaron heridas.

Las protestas de la Generación Z han seguido este martes, incluso después de conocerse la dimisión del primer ministro, Khadga Prasad Oli. Minutos antes del anuncio de Prasad Oli, su residencia había quedado totalmente envuelta en llamas, igual que el Parlamento y otros edificios oficiales.

"He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy (…), a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país", afirma el mandatario en una carta de renuncia.

19 personas murieron en Katmandú durante las manifestaciones

Decenas de manifestantes desafiaban el toque de queda indefinido que había impuesto el Gobierno un día después de una de las jornadas más violentas de los últimos días. Ayer, 19 personas murieron en Katmandú durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

PUEDE INTERESARTE Matan en Nueva Zelanda al padre fugitivo australiano que llevaba desaparecido junto a sus hijos desde 2021

En las protestas, encabezadas por miles de jóvenes nepalíes contra la corrupción, la prohibición del uso de las redes que entró en vigor el pasado viernes fue la mecha que encendió esta ola de protestas. A pesar de que el Gobierno ha rectificado retirando este veto a las redes sociales, la ira de los jóvenes parece ya imparable. Los disturbios son los peores en años en este país del Himalaya, que lleva casi dos décadas luchando contra la inestabilidad política y la incertidumbre económica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos

Los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes. Rajyalaxmi Chitrakar, mujer del exprimer ministro nepalí Jhalanath Khanal, ha muerto tras sufrir graves quemaduras cuando manifestantes incendiaron su vivienda en Katmandú con ella dentro.

Cientos de manifestantes irrumpieron e incendiaron el Parlamento de Nepal en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos. El asalto al Parlamento se ha convertido en el punto culminante de dos días de masivas protestas juveniles contra la corrupción y la censura.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Otro grupo de manifestantes quemó las oficinas del Congreso Nepalí y del Partido Comunista de Nepal Marxista Leninista Unificado (CPN-UML), de la coalición gobernante de Nepal. El tráfico aéreo ha sido paralizado y se han suspendido los vuelos internacionales y nacionales por seguridad. Ni la anulación del veto ni la renuncia del primer ministro han calmado los ánimos en las protestas que estallaron la semana pasada con etiquetas como "#NepoBabies" para denunciar la corrupción y el nepotismo.