El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado evacuar la capital de Gaza con casi un millón de habitantes. Según informa Laura de Chiclana, sería un ataque sin precedentes. El ya anunciado avance terrestre en la ciudad de Gaza está a punto de ejecutarse, como ha informado el propio Netanyahu.

El Ejército ha lanzado un panfleto sobre la ciudad de Gaza para ordenar la evacuación hacia el sur, declarando ya prácticamente toda la ciudad de Gaza 'zona de combate'. Esta es la mayor orden de evacuación desde que comenzó el conflicto.

Este avance podría implicar una mayor catástrofe humanitaria

"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", así lo ha escrito el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, en redes sociales para ordenar la evacuación a los residentes de la ciudad de Gaza. El mensaje ha sido acompañado de una infografía en la que se muestra que esa decisión afectará a toda la ciudad.

"Por su seguridad, evacúen inmediatamente por la carretera de Al Rashid hacia la zona humanitaria de Al Mawasi", ha añadido en el post. Tanto el Ministerio de Salud de Gaza como ONGs ya advirtieron que, debido a la magnitud e inmediatez de esta orden, hace casi imposible que muchos pueden abandonar la ciudad gazatí. Este avance del ejército podría implicar una mayor catástrofe humanitaria y también un alto número de víctimas civiles.

Se calcula que viven más de un millón de personas en la ciudad

En ciudad de Gaza caen desde el cielo miles de panfletos lanzados por el Ejército israelí con órdenes de evacuación. Unas hojas con un mapa en las que piden a la población que se vayan de la zona de forma inmediata y se dirijan hacia el sur de la Franja. Tras la orden de evacuación, toda la ciudad de Gaza está clasificada por el Ejército israelí como "zona de combate peligrosa".

El ejército dice que atacará con fuerza la ciudad de Gaza, la más poblada de la Franja. Se calcula que viven más de un millón de personas, muchas en tiendas de campaña o entre escombros de edificios arrasados. Ellos se niegan a irse. “Hemos decidido quedarnos. Moriremos de pie”, subraya un gazatí.

El mayor hospital de la ciudad de Gaza se niega a evacuar

El director del Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, Mohammad Abu Salmia, ha afirmado que no tienen intención de abandonar la ciudad ni de trasladar a los pacientes. "Nos quedaremos con ellos", ha recalcado el responsable, quien ha señalado que la situación es crítica también en el sur de la Franja. El Ministerio de Sanidad ha lanzado una llamada urgente a la comunidad internacional para dar la protección necesaria a los centros hospitalarios.

Las últimas órdenes de evacuación agudizan el pánico entre una población exhausta. Les obligan a desplazarse al sur, a zonas que ya están saturadas. Los ataques contra ciudad de Gaza se han intensificado en los últimos días con bombardeos contra edificios que Israel, afirma, que son utilizados por Hamás. Aquí siguen llorando a las víctimas en una guerra con, según fuentes gazatíes, más de 64.600 palestinos muertos.