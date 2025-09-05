Benjamín Netanyahu mete presión y anima al equipo israelí a continuar con la vuelta ciclista

Quién es Sylvan Adams, propietario del equipo israelí de La Vuelta ciclista a España boicoteado en cada etapa

AngliruOtro momento de incidentes en la vuelta ciclista a España, al grito de 'boicot a Israel', varios manifestantes se han encadenado a la carretera por la que transcurría la etapa de hoy, la de la mítica subida al Angliru. Se han generando momentos de tensión donde guardias civiles, a martillazos, han tenido que cortar esa cadena y sacarlos de ahí, según informa Pablo Requejo, Montse Ávila e Idoia Rivas.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mete presión y anima al equipo israelí y a su propietario a resistir y a no ceder a otro nivel. El Gobierno del Principado de Asturias, encabezado por Adrián Barbón, no quiere que el equipo 'Israel Premier-Tech' participe en esta vuelta a a España. Y lo que ha hecho es no acudir a ninguno de los actos previstos con una etapa que comenzó en Cantabria.

Los manifestantes, encadenados al quitamiedos, han cortado la carretera

Los ciclistas entraron en tierras asturianas y tuvieron bastante tranquilidad con las manifestaciones en Nava o en Llanes. Pero el problema estuvo al encarar el Alto del Angliru con dos paradas que han sido un poco complicadas y que ha tenido bastante peligro para los ciclistas, pero también para todas las personas.

Encadenados al quitamiedos, cortando la carretera y en plena subida del Angliru. Así han parado la vuelta en una de las partes más representativas. Los manifestantes en contra de la participación de Israel obligaban a parar la competición varios minutos. La Guardia Civil, mientras tanto, luchaba para reanudar lo antes posible la competición.

El primer ministro israelí felicita a los atletas

Se trata de una continuación de lo que ya se veía esta mañana. Los corredores han salido de Cabezón de la Sal entre cacerolas, banderas palestinas y gritos de 'fuera'. La reivindicación no cesa y la presencia de Israel continúa incomodando. El primer ministro israelí hace oídos sordos y aprovecha para felicitar a sus atletas.

Muchos les quieren fuera de la competición y otros buscan alejar la guerra en Gaza de lo deportivo. Una división que se muestra también en el ámbito político. El Gobierno, por su parte, es partidario de su expulsión de la vuelta.

"Europa e Israel sólo se pueden relacionar cuando se respetan los derechos humanos”, según Albares

“Lo comprendo y desde luego yo sí sería partidario de ello. Tenemos que mandar el mensaje, tienen que comprender que Europa e Israel sólo se pueden relacionar cuando se respetan los derechos humanos”, explica José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. En cambio, en la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid arremete contra los manifestantes: "Es curioso que los más violentos, los etarras, son precisamente los que más lo jalean porque intentan blanquearse a través de esas lecciones".

La organización, por su parte, ha dejado en manos el equipo la decisión de abandonar. “Pero si nosotros abandonamos aquí, sabemos que a partir de ahora en cada carrera seríamos objetivo y tendríamos que bajarnos en todas partes. Entonces, al final, hay que ser realistas. Sería el cierre del equipo”, asegura Óscar Guerrero, director del Israel Premier-Tech. Ahora, lo que sí se está estudiando es la posibilidad de eliminar la palabra 'Israel' del nombre del equipo para la próxima temporada.