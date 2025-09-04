Sylvan Adams, propietario del equipo equipo Israel-Premier Tec ha estado en el punto de mira por blanquear la imagen de Israel a través del deporte

¿Por qué no debería de mezclarse la política con el deporte como en el boicot a Israel en La Vuelta?

Las banderas de Palestina han ganado protagonismo día a día en las etapas de La Vuelta ciclista a España. El motivo es la participación del equipo equipo Israel-Premier Tech, en la ronda española y el boicot que está sufriendo por parte de manifestantes que exigen su salida de la carrera y el fin del genocidio en Gaza y Cisjordania.

La última de estas protestas ha tenido lugar este jueves en Laredo durante la salida de la duodécima etapa en la ciudad cántabra. Con numerosas banderas palestinas, pancartas en las que se puede leer "Israel genocida", "Stop genocidio", fotografías de personas fallecidas y gritos de "expulsión de la competición", unas 300 personas han estado concentradas desde primera hora de la mañana en la salida de la Vuelta Ciclista a España, en Laredo, para pedir que el Israel-Premier Tech deje el pelotón.

Quien es Sylvan Adams, propietario del Israel Premier T

El Israel Premier T pertenece a la segunda división del ciclismo, los llamados Pro Teams. En total tiene 30 corredores en plantilla de múltiples nacionalidades, entre ellos canadienses, australianos, británicos, pero solo tres de los 30 son israelíes. En La Vuelta participan en total ocho ciclistas del equipo y de estos tres con nacionalidad israelí solo participa uno, Reisberg.

Detrás de este equipo ciclista de Israel está Sylvan Adams, un inversor abiertamente sionista y cercano a Benjamin Netanyahu que se autodefine como embajador de Israel por el mundo.

Es habitual ver a Adams como comentarista de temas de actualidad en programas informativos de la televisión de Israel. Nacido en Canadá pero de nacionalidad israelí, emigró a Tel Aviv hace solo diez años. Una década prodigiosa en la que a golpe de talonario ha conseguido convertirse en todo un referente de la causa sionista y, como a él le gusta definirse, en un embajador mundial de Israel.

Comenzó fundando el equipo ciclista nacional, el Premier Tech, en solo tres años consiguió que el giro de Italia diera el pistoletazo de salida en Jerusalén gracias a la ayuda de Benjamin Netanyahu, con quien se enorgullece de compartir sintonía ideológica.

Adam se ha invertido mucho dinero en múltiples eventos para promocionar a su país. Por todo ello, recibió el gran honor de encender la antorcha para marcar la apertura del Día de la Independencia de Israel en 2023.

Siempre ha estado en el punto de mira por blanquear la imagen de Israel a través del deporte. Nunca ha dejado de pedalear incluso personalmente en defensa de Israel y de su actuación en la guerra de Gaza.