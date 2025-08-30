Marcos Méndez, reportero de 'Noticias Cuatro', ha denunciado desde Gaza la propagación de las enfermedades en la zona

"No hay medicamentos, pero tampoco infraestructura hospitalaria suficiente que pueda curar a enfermos", denuncia el reportero

A la devastación causada por los bombardeos y la escasez de alimentos en la Franja de Gaza se suma ahora un nuevo frente: la propagación de enfermedades. En los últimos dos meses, 85 personas han sido diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad autoinmune vinculada a la malnutrición, la falta de higiene y la contaminación del agua. Ocho pacientes han fallecido y los médicos advierten que la cifra podría aumentar si no se adoptan medidas urgentes.

En Sderot se encuentra Marcos Méndez, reportero de 'Noticias Cuatro', que es testigo de la situación sanitaria límite que viven los habitantes de la Franja de Gaza.

Marcos Méndez, denuncia la propagación de enfermedades en Gaza

“La situación en Gaza es un caldo de cultivo para que se propaguen todo tipo de enfermedades infecciosas”, señala el reportero de 'Noticias Cuatro' desde Sderot.

Además de los casos de Guillain-Barré, se reporta un repunte de gripes, COVID-19 y enfermedades intestinales, que golpean con más fuerza a una población debilitada por la desnutrición, explica el corresponsal.

El deterioro de las condiciones de vida se ve agravado por la falta de medicamentos y de infraestructuras sanitarias. Hospitales y centros de salud apenas pueden atender a los heridos y enfermos, mientras la contaminación del aire y del agua, sumada a la escasez de recursos básicos, empeora la situación de los ciudadanos gazatíes.

Gaza vive una emergencia sanitaria total. "Las enfermedades afectan mucho más a una población que está desnutrida y, además, con una falta total de higiene, una contaminación ambiental del agua y del aire por las toneladas de pólvora que se lanzan al día. No hay medicamentos, pero tampoco infraestructura hospitalaria suficiente que pueda curar a enfermos y a los desnutridos”, subraya Marcos Méndez desde la ciudad israelí de Sderot.