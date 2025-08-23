La declaración oficial de hambruna en Gaza del informe amparado por la ONU ha sido recibida con esperanza por la comunidad internacional

El desplazamiento de la población convierte el sur de la Franja en un hormiguero de condiciones insalubres

Las bombas siguen cayendo sobre una población que se muere de hambre. La declaración oficial de hambruna del informe amparado por la ONU ha sido recibida con esperanza por la comunidad internacional, pero calificada de "mentira descarada" por Netanyahu, como informa Marcos Méndez.

A casi dos años del inicio de la guerra más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones de catástrofe por el hambre, la indigencia y la muerte. Es la sentencia de una hambruna ahora declarada oficial por la ONU.

Ayuda fluida y constante

Desde 'Noticias Cuatro' hemos hablado con Médicos Sin Fronteras que insisten en que es urgente es recibir ayuda de manera fluida y constante. Desde finales de mayo la cifra de atendidos por desnutrición en su hospital de la ciudad de Gaza se ha multiplicado por cinco.

El desplazamiento de la población convierte el sur de la Franja en un hormiguero de condiciones insalubres y es que las consecuencias del hambre tienen continuidad.

En Gaza se vive una angustiosa situación de desnutrición que se ha cobrado ya mas de 200 vidas civiles en Gaza.

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han estimado este sábado que más de 62.600 personas han muerto ya por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 61 fallecidos más en los ataques de las últimas 24 horas.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 62.622 muertos y 157.673 heridos (308 desde el viernes) si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros. El Ministerio informa de 61 muertos en las últimas 24 horas y que ha añadido 298 más desde el último balance tras recibir permiso de las familias, una vez identificados.

El balance de este sábado no incluye a los 36 palestinos fallecidos por los ataques de Israel efectuados desde este pasado amanecer, según han ido confirmando en las últimas horas distintos hospitales del enclave.