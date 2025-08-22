Los expertos de la ONU avisan de que la declaración de hambruna puede extenderse en los próximos días a más zonas de la Franja de Gaza

El Ejército de Israel pone en marcha la operación 'Carros de Gedeón' para la invasión de la Franja de Gaza

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentran respaldada por Naciones Unidas, ha declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.

La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentran en la fase 5 de la clasificación.

Asimismo, alerta de que estos mismos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en las zonas del enclave palestino, como Deir al Balá y Jan Yunis, según el documento, que apunta a niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva israelí, que ha dejado más de 62.100 muertos en menos de dos años.

Israel acusa la declaración de hambruna de una campaña de Hamás

Israel ha mostrado su rechazo categórico a la declaración del estado de hambruna en la gobernación de Gaza (que comprende principalmente a la ciudad de Gaza) tras asegurar que se basa en datos inexactos y "no refleja la realidad sobre el terreno".

Las autoridades israelíes llevan semanas repudiando toda acusación de Naciones Unidas y organizaciones internacionales sobre los efectos devastadores de su bloqueo sobre el enclave, reforzado desde que rompió el alto el fuego el 18 de marzo. Finalmente, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por Naciones Unidas, ha introducido este viernes a la zona gazatí en la fase 5 de la clasificación, que refleja la falta de acceso extrema a alimentos y agua, el desplazamiento a gran escala y una alta tasa de mortalidad.

En respuesta, la administración israelí sobre los territorios que ocupa en Palestina, la COGAT, ha indicado que "el informe ignora deliberadamente los datos proporcionados a sus autores en una reunión celebrada antes de su publicación y pasa por alto por completo los esfuerzos realizados en las últimas semanas para estabilizar la situación humanitaria en la Franja de Gaza", según su nota de repulsa publicada en su cuenta de la red social X.

El jefe de la COGAT, Ghassan Alian, insiste por su parte que la declaración de la ONU ha sido configurada según "fuentes parciales y poco fiables, muchas de ellas afiliadas a Hamás", e "ignora descaradamente los hechos y los amplios esfuerzos humanitarios liderados por el Estado de Israel y sus socios internacionales".

El hambre como crimen de guerra

El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Volker Turk acusa al Gobierno de Netanyahu de "restringir de manera ilegal la entrada y la distribución de ayuda humanitaria y otros bienes de primera necesidad para la supervivencia de la población civil de la Franja de Gaza".

A continuación, señala al Ejército israelí como responsable de destruir "infraestructura civil imprescindible" para evitar "las muertes por inanición y malnutrición vistas hasta ahora" y de arrasar con "casi toda la zona agrícola" del enclave, prohibir actividades pesqueras que podrían alimentar a los cientos de miles de personas en los campamentos de desplazados de la costa central del país, y de "desplazar por la fuerza a la población".

Factores todos que han terminado constituyendo la actual situación de hambruna, ha apuntado Turk, antes de recordar que el uso de hambre como método de combate es un crimen de guerra, y que las muertes resultantes también pueden constituir otro crimen de guerra, el de homicidio con premeditación.

"Las autoridades israelíes deben tomar medidas inmediatas para poner fin a la hambruna en la gobernación de Gaza y evitar más pérdidas de vidas en la Franja, y deben garantizar la entrada inmediata de asistencia humanitaria en cantidades suficientes y el pleno acceso a la ONU y otras organizaciones humanitarias", ha añadido.