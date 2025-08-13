El testimonio de un trabajador de Médicos Sin Fronteras eriza la piel: el Ejército israelí dispara a las multitudes

GazaLos ataques del Ejército de Israel al pueblo palestino han superado límites de crueldad que pocos podían imaginar y muchos menos entender. Décadas de un genocidio en sus diversos formatos que pasa en esta ocasión por el uso del hambre generalizada como arma. Ahora, la poca ayuda humanitaria que Tel-Aviv permite pasar se convierte, por si fuera poco, en una trampa mortal.

Varios periodistas y medios de distintos países han informado de como Israel aprovecha la entrega de ayuda para asesinar. La congregación de miles de personas hambrientas alrededor de los cargamentos es objetivo fácil para disparos y bombardeos. Los palestinos deben elegir entre morir de hambre o morir intentando comer.

El testimonio desgarrador de un médico vasco

La organización sanitaria Médicos Sin Fronteras ha publicado este miércoles el testimonio de un médico vasco que confirma los reportes existentes. Aitor Zabalgogeazkoa es coordinador de emergencias de la asociación en Gaza. Acaba de volver de la Franja y asegura haber sido testigo de "una masacre orquestada".

"Probablemente uno de los peores trabajos del mundo ahora mismo sea ser un conductor de ambulancia en Gaza", afirma tras vivirlo en primera persona. "Ves lo más doloroso de todo con muy poca capacidad de ayuda. Lo único que puedes hacer es meter a la persona en la ambulancia, llevarla al hospital y ver lo que pasa".

Hay más muertos en los repartos de comida que por actividad militar

La situación de la asistencia sanitaria en la Franja es posapocalíptica. Muchos hospitales han sido bombardeados y hay pocos médicos para atender la constante llegada de heridos. Los hospitales enfrentan además la carencia de recursos y medicinas. Las pocas que entran mediante el reparto de ayuda se convierten en una trampa mortal.

"La ayuda aérea es un gesto político que se puede calificar de fútil. Es completamente inefectivo. El mayor avión tira como mucho la carga que pueden tener dos camiones", sostiene el médico. Además, en cuanto el contenedor toca tierra, el riesgo se dispara. Muchos acuden desesperados e Israel no desaprovecha las multitudes: "Ha habido días en los que había más bajas, más heridos y más muertos en las distribuciones que en la actividad militar que estaba pasando en el resto de la Franja".

Morir de hambre o morir buscando alimento

Por vía terrestre, la comida también es un regalo envenenado. Los asaltos a los camiones se producen a menos de 100 metros de los controles israelíes. "En cuanto empieza a haber 100, 200, 300, 2.000, 3.000, 4.000 personas... los soldados israelíes empiezan a disparar. Es sistemático", explica Zabalgogeazkoa.

Es difícil entender el porqué, pero el motivo de estos disparos no parece ser otro que el ansia de matar. El médico da sus razones: "Un 20% son disparos en zonas letales, en zonas vitales del cuerpo. Estómago, pecho, cabeza. Demuestra que no son disparos al aire o disparos para control de multitudes". Crueldad llevada al extremo mientras la humanidad se pregunta como se ha podido llegar hasta aquí.