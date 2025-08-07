El descontento popular israelí podría llevar al colapso al Gobierno de Benjamín Netanyahu

La ONU alerta de las consecuencias catastróficas de una ocupación total israelí sobre la Franja de Gaza

Nueva multitudinaria manifestación en Tel Aviv para pedir un acuerdo que permita liberar a todos los rehenes. Lo hacen días después de la carta firmada por exaltos miembros del Gobierno del Ejército y de la inteligencia israelí denunciando un genocidio en la Franja, según informa Laura de Chiclana y Ana Lorenzo.

Las calles de la capital han vuelto a ser ocupadas por cientos de manifestantes pidiendo un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Mientras, Benjamín Netanyahu reúne a todo su gabinete para seguir adelante con su plan de invadir toda la Franja de Gaza.

El plan de Netanyahu comenzaría con la evacuación forzada de un millón de personas

Benjamín Netanyahu se reúne en Jerusalén con su gabinete de seguridad para votar el polémico plan para ampliar las acciones militares y tomar el control total de la Franja de Gaza. El plan comenzaría con la evacuación forzada a un millón de gazatíes, al sur del enclave, y continuaría con una ofensiva militar en la zonas evacuadas.

Netanyahu, con esta decisión que espera que se apruebe hoy y quede avalada por el ministro de Defensa, no solo está poniendo en riesgo el futuro de Gaza sino también el suyo propio. El descontento popular israelí por la situación terrible que se está viviendo en Gaza, junto a la posición del Ejército a continuar con la ofensiva, podría llevar al colapso al Gobierno de Netanyahu. Pero en Gaza, las muertes se siguen contando por decenas al día y hoy el hambre se ha cobrado la vida de cuatro personas más.

Médicos sin Fronteras denuncia asesinatos orquestados

El hambre consume a la población gazatí, que necesitan ayuda. Pero tratar de conseguirla puede convertirse en una trampa mortal. Médicos sin Fronteras denuncia asesinatos orquestados. Una violencia precisa por parte de soldados israelíes y contratistas privados estadounidenses contra palestinos hambrientos en los puntos de distribución de la ayuda.

Puntos gestionados por la controvertida organización israelí estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza. “Es obvio y demostrable que no son centros de distribución de ayuda, sino unos lugares donde se está deshumanizando y se está matando a la gente”, afirma Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de Emergencias MSF en Gaza.

"Recibimos un niño de 15 años muerto con un tiro en el pecho”, apunta un palestino

En las clínicas de Médicos sin Fronteras, donde asisten a las víctimas, lo ven cada día. “Todos los muertos presentaban disparos en las partes superiores del del del cuerpo. Recibimos un niño de 15 años muerto con un tiro en el pecho”, señala un palestino. Él cuenta cómo en tan solo 10 minutos vio 20 cadáveres a su alrededor, todos con disparos en la cabeza o en el estómago.

Desde que el pasado mayo Israel estableció su plan de distribución militarizada, más de 800 gazatíes han muerto, según la ONU, cuando intentaban conseguir algo de ayuda.