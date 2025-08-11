Anas Al Sharif, con tan solo 28 años, era la cara visible de la ofensiva en Gaza

Después de su muerte se ha publicado en sus redes la carta que Anás dejó por si perdía la vida

Netanyahu prepara su asalto definitivo a la ciudad de Gaza y los ataques no paran. Los últimos se han cobrado la vida de medio centenar de palestinos, entre ellos seis periodistas palestinos cuando se hospedaban en una tienda de campaña de reporteros cerca del hospital de Al Shifa. El ataque, que ha dejado siete fallecidos -cinco de ellos trabajadores de la emisora panárabe Al Jazeera-, ha sido reivindicado por el ejército israelí, que acusó a los reporteros de formar parte de una "célula terrorista" de Hamas.

Las bombas caían a su alrededor en la última publicación de Anas Al Sharif. Poco después, encontraban su cuerpo junto al de sus compañeros entre gritos y lágrimas, familiares, amigos y compañeros de profesión trasladaban sus cuerpos a la morgue (ambiente madre llorando)

Anas Al Sharif, con tan solo 28 años, era la cara visible de la ofensiva en Gaza. Es recordado por unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, cuando, de forma simbólica, se quitó el casco y el chaleco antibalas en el primer acuerdo de alto al fuego que se acordó entre Israel y Hamás. Siempre en primera línea, también lo vimos en los intercambios de rehenes que se han llevado a cabo.

"Israel cree que al matar a los periodistas , se detendrá la verdad y sus crímenes no serán expuestos. Pero les digo que sus bombardeos refuerzan nuestra determinación de seguir retransmitiendo la voz del sufrimiento de nuestro pueblo" decía con su micrófono, consciente de que él era uno de sus objetivos.

Después de su muerte se ha publicado en sus redes la carta que Anás dejó por si perdía la vida:

"Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Viví el dolor en todos sus detalles, probé la angustia y la pérdida una y otra vez, y aun así, nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin falsificaciones ni distorsiones", prosigue la misiva, firmada por el reportero el pasado 4 de mayo.

"Les encomiendo que cuiden de mi familia, les encomiendo a la luz de mis ojos, mi amada hija Sham (...) y mi amado hijo Salah, a los que los días no me permitieron ver crecer como soñaba", lamenta en su carta el joven periodista, en referencia a sus dos hijos pequeños, con quienes a lo largo de estos últimos meses compartió fotos en redes sociales.

Al Sharif concluye su desgarradora carta con un: "No olviden a Gaza… Y no me olviden en sus oraciones sinceras por el perdón y la aceptación".

237 reporteros asesinados

En total, ya han sido asesinados 237 reporteros mientras cubrían la realidad que se vive en Gaza. Ahed Ferwana, Secretaria del Sindicato de Periodistas Palestinos: "Lo ocurrido constituye una nueva masacre perpetrada por la ocupación israelí contra la prensa palestina, al atacar al equipo de Al Jazeera y a un grupo de colegas periodistas que realizaban su labor profesional. Esto confirma que existe un ataque directo. Se trata de más de 230 periodistas, hombres y mujeres, asesinados desde el inicio de la agresión a la Franja de Gaza en la mayor masacre cometida contra la prensa internacional. Esto exige que la comunidad internacional brinde protección a los periodistas palestinos.

Poco antes de perder la vida, Al Sharif también compartió en redes sociales otro texto sobre la expansión de la ofensiva israelí en la capital: "Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de sus gentes silenciadas, sus caras borradas. Y la historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener".

Al Jazeera condenó este lunes el "asesinato selectivo" de su equipo de periodistas. La cadena catarí calificó la matanza como "otro ataque flagrante y premeditado contra la libertad de prensa". Según la cadena, este ataque confirma que Israel no quiere testigos ante su inminente ataque para tomar Ciudad de Gaza.

Al Sharif, de 28 años y natural de la localidad gazatí de Yabalia, Mohamed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohamed Nufal --que también ejercía como conductor para el equipo-- y Moamen Aliwa han muerto junto a otras dos personas por el impacto de un proyectil contra una carpa para periodistas ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa, según ha explicado el director del centro médico a la cadena panárabe.

Una de las otras dos víctimas es el también periodista Mohammed al Jalidi, según ha informado posteriormente en su cuenta de la red social X la cadena de televisión Al Quds, vinculada a Hamás.

En total, diez empleados de Al Yazira han fallecido a manos del Ejército israelí desde el principio de su ofensiva contra la Franja de Gaza en octubre de 2023. Según las cifras de las autoridades gazatíes, bajo control de Hamás, 237 profesionales de la información han muerto en ataques israelíes desde entonces, en lo que han denunciado como acciones "con premeditación, deliberadas e intencionales".

El Ejército israelí denunció el mes pasado a través de su portavoz, Avichai Adraee, que Al Sharif era miembro del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldin Al Qassam; acusación rechazada por el medio y por el propio periodista, quien afirmó ser víctima de una "campaña de amenazas debido a sutrabajo como periodista".

"Reafirmo: Yo, Anas Al Sharif, soy periodista sin afiliación política. Mi única misión es informar la verdad desde el terreno, tal como es, sin sesgos", aseguró en su cuenta de la red social X, denunciando que "en un momento en que una hambruna mortal asola Gaza, decir la verdad se ha convertido, a los ojos de la ocupación, en una amenaza".

Este mismo domingo, el Ejército israelí, tras confirmar la muerte del reportero, ha insistido en que "se hacía pasar por un periodista" cuando en realidad "era el jefe de una célula terrorista de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de Israel.

"La inteligencia y documentos procedentes de Gaza, incluidos listados, registros de entrenamiento terrorista y nóminas salariales, prueban que era un operativo de Hamás infiltrado. Una credencial de prensa no es un escudo para el terrorismo", ha asegurado el Ejército, que no se ha pronunciado sobre la muerte de los otros tres reporteros.

A finales de julio, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Irene Khan, declaró su alarma "por las reiteradas amenazas y acusaciones del Ejército israelí" contra el reportero.

"Los temores por la seguridad de Al Sharif están bien fundados, ya que hay cada vez más pruebas de que periodistas en Gaza han sido atacados y asesinados por el Ejército israelí sobre la base de afirmaciones sin fundamento de que eran terroristas de Hamás", aseguró Khan.

Expresó su profunda preocupación por el hecho de que, sin ninguna prueba que respalde sus afirmaciones, el Ejército israelí ha acusado repetidamente a Al Sharif y a otros periodistas palestinos de ser terroristas o partidarios de Hamás.

Hace apenas unas horas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado en su primera rueda de prensa ante los medios internacionales conjuntos en más de un año que ha dado orden a su cúpula de seguridad de que estudie la posibilidad de levantar las restricciones a la entrada a la prensa internacional hasta ahora en vigor "por motivos de seguridad" para que sea testigo de las iniciativas del Ejército israelí para proteger a la población, según sus palabras.