Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España

"El 31 de agosto lanzamos el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza"

Lo hará con docenas de barcos cargados de activistas, entre ellos, el nieto de Nelson Mandela

Compartir







Greta Thunberg ha anunciado que el próximo 31 de agosto partirá con la llamada Flotilla de la Libertad desde España hacia Gaza

Lo hará con docenas de barcos cargados de activistas, entre ellos, el nieto de Nelson Mandela y se unirán a más barcos que zarparán desde Túnez. Se trata de una operación coordinada entre 40 países. Busca llegar con asistencia al enclave palestino después de que el 8 de junio su flota fuera interceptada por el Ejército israelí.

"El 31 de agosto lanzamos el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza con decenas de barcos que navegan desde España. Nos reuniremos con docenas más el 4 de septiembre navegando desde Túnez y otros puertos", se lee en el anuncio, en el que además de Thunberg participan varios activistas propalestinos.

La campaña señala que también busca la movilización de "más de 44 países en manifestaciones simultáneas y acciones para romper la complicidad en solidaridad con el pueblo palestino".