Las víctimas del conflicto de Gaza se unen para pedir el final de la guerra: en la Franja de Gaza cientos de personas siguen muriendo de hambre

Benjamin Netanyahu extiende su ofensiva contra la ciudad de Gaza a los campos de desplazados de la costa central

El inicio de la guerra contra jamás el Gobierno de Netanyahu ha tenido que aplacar la presión de las familias de los rehenes. Ahora, con este plan para invadir la ciudad de Gaza, las movilizaciones aumentan. Laura Chiclana se encuentra en la zona de guerra para mostrar el sufrimiento al que se exponen diariamente las víctimas de este conflicto.

En Israel las calles están hablando con fuerza. Las manifestaciones se han intensificado en los últimos días por la crisis en Gaza. El descontento en gran parte de la población es notorio: "Estamos aquí para resistir la aniquilación, el hambre, el asesinato y el abandono de nuestros rehenes". En Tel Aviv, en Jerusalén y hasta en la frontera con Gaza, miles de personas se unen en un clamor común: detener el conflicto, algo impensable hasta hace unos meses. Hoy se convierte en un grito generalizado: "Es terrible lo que sucede en Gaza y no nos quedaremos callados". "Ocupar Gaza no es una solución, cómo dice este Gobierno".

La hambruna que sufre la población gazatí se ha convertido en una vergüenza para muchos israelíes: "No quieren repetir el pasado y pasar de víctimas a victimarios". "Esto es un holocausto, no puedo ser parte de él, pero lo están haciendo bajo mi nombre".

Centenares de muertos en Gaza por desnutrición

El bloqueo de ayuda humanitaria al que Israel tiene sometida a la Franja de Gaza ha dejado ya más de 200 muertos por desnutrición, pero es que más de 90 de esta cifra son niños. La mayoría de fallecidos por inanición se han registrado el pasado mes de julio. Se teme que la cifra siga creciendo. Israel comienza a mirar hacia dentro y a preguntarse algo que duele: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para no detenerse?