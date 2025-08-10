El primer ministro israelí ratifica su estrategia para "acelerar" el fin de la guerra y "liberar a los rehenes y a la población" de Hamás

La ONU alerta de las consecuencias catastróficas de una ocupación total israelí sobre la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo que no solo ha ordenado al Ejército israelí la ocupación de la ciudad de Gaza, sino también una intervención contra los campos de desplazados en la costa central del país, que ha descrito como "los últimos bastiones" del movimiento islamista palestino Hamás. Informa en el vídeo Laura de Chiclana y Almudena Gómez.

"He dado orden al Ejército israelí para que desmantele los dos últimos bastiones de Hamás en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales del país. Es la mejor forma de terminar con esta guerra y de acelerar su fin", ha declarado este domingo el primer ministro en rueda de prensa.

Entre los campamentos centrales de Gaza se encuentran los establecidos en Al Mauasi, que Israel describió en su día como una "zona segura" que, no obstante, también ha sido objetivo de bombardeos del Ejército israelí.

Netanyahu no ha precisado si la operación contra los campos incluirá a los comprendidos en esta zona, pero ha indicado que las órdenes de evacuación para la ciudad de Gaza y los campamentos centrales irán acompañadas de la declaración de "nuevas zonas seguras" donde recibirán agua, comida y atención médica.

El primer ministro no ha dado plazos sobre el proceso de expulsión previo de la población de estas zonas, donde viven más de un millón de palestinos. Fuentes próximas a la operación indican que, sea como fuere, este desplazamiento forzado debería haber terminado para octubre de este año si comienza inmediatamente, pero Netanyahu se ha declarado convencido de que Israel podría ocupar estas zonas en cuestión de semanas.

"En Rafá (sur de Gaza) solo hicieron falta entre seis y ocho días, así que creo que podemos conseguir un resultado parecido", ha aventurado. "En cualquier caso no quiero hablar de calendarios exactos, pero estamos hablando de un plazo razonablemente corto porque queremos que la guerra termine", ha indicado.

Netanyahu, por lo demás, ha repetido su plan de cinco puntos aprobado este pasado viernes por su Gabinete, a pesar de las fuertes reticencias expresadas por el Ejército, y que contemplan la desmilitarización de Hamás, su expulsión de las instituciones gubernamentales en Gaza, y la instauración de una "autoridad civil", y ha descartado que sea la Autoridad Palestina, el Ejecutivo palestino en Cisjordania.

El primer ministro ha insistido una vez más, frente a la opinión de organizaciones humanitarias internacionales, que no existe hambruna en Gaza y que todo se trata de una "campaña de distorsión" por parte de Hamás. "Los únicos que están pasando hambre de manera deliberada son nuestros rehenes", ha criticado.

En su primera rueda de prensa ante los medios internacionales conjuntos en más de un año, Netanyahu ha insistido en que su país está siendo víctima de una campaña de propaganda cuyo último episodio ha sido la "falsa declaración" de que Israel está forzando una hambruna en Gaza. "Si hubiéramos impuesto semejante política nadie habría sobrevivido a dos años de guerra", ha manifestado el primer ministro israelí.

Netanyahu ha denunciado que esta "campaña de presión" está provocando decisiones como la tomada por Alemania este pasado viernes, que decidió suspender la entrega de armas para su uso en Gaza. "El canciller alemán es un buen amigo de Israel pero ha sucumbido a la presión de los medios de comunicación", ha aseverado Netanyahu, quien asegura que cuenta con el apoyo en privado de líderes europeos. "Me dicen 'Sabemos que tienes razón, pero no podemos soportar la presión'", ha asegurado.

En respuesta, el primer ministro israelí ha anunciado que ha dado orden a su cúpula de seguridad de que estudie la posibilidad de levantar las restricciones de entrada a la prensa internacional hasta ahora en vigor "por motivos de seguridad" para que sea testigo de las iniciativas del Ejército israelí para proteger a la población, según sus palabras.

Un futuro sin Hamás ni la Autoridad Palestina

Netanyahu ha insistido en un futuro escenario en el que Gaza estará gobernada por una "autoridad de transición" de la que no formarán parte ni Hamás ni la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania, al entender que ambas organizaciones "tienen el mismo objetivo" que es la destrucción de Israel.

Según Netanyahu, los niños palestinos en Gaza y Cisjordania "reciben la misma educación con los mismos libros de texto" y por la que la Autoridad Palestina mantiene una política de "pagar por matar" para fomentar el asesinato de judíos.

"La verdadera razón de la persistencia de este conflicto no es la ausencia de un Estado palestino, sino la persistente negativa palestina a reconocer al Estado judío dentro de cualquier frontera", ha indicado antes de reiterar su negativa a dialogar sobre una situación de dos estados porque está convencido de que los palestinos seguirán "buscando la destrucción de Israel".

"Darles un estado independiente con todos los lujos es invitar a una guerra futura, y a una guerra segura", ha zanjado.

Hamás denuncia "una sarta de mentiras"

En respuesta, Hamás ha descrito primero a través de su portavoz Taher al Nunu y luego a través de un comunicado que Netanyahu ha convertido su comparecencia en una "sarta de mentiras" para ocultar su verdadero plan, "destruir las necesidades básicas de vida en la Franja".

"Netanyahu continúa explotando la cuestión" de los rehenes para seguir con "una guerra de agresión tras incumplir en marzo el acuerdo de alto el fuego" durante los intercambios de prisioneros y retirarse de las negociaciones.

Hamás ha denunciado también que Netanyahu miente cuando habla de que está entrando suficiente ayuda en Gaza cuando lo que llega "no representa más que el 10 por ciento de las necesidades reales y le ha acusado de impedir la entrada de medios internacionales para que no vean lo que está ocurriendo realmente en la Franja de Gaza.