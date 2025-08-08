El gabinete israelí tomó la decisión a pesar de la opinión en contra del jefe del Ejército israelí

Cientos de manifestantes en Israel piden un alto el fuego mientras en Gaza denuncian asesinatos orquestados

Luz verde para que Israel invada la ciudad de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, consigue sacar adelante su propuesta de ocupar Gaza, aunque sin especificar si será solo la ciudad o toda la Franja. Según informa Laura de Chiclana, el plan aprobado esta madrugada se llama ‘Cinco principios para acabar con la guerra’ y estas son las claves:

El desarme de Hamás .

de . El regreso de los rehenes vivos o muertos.

vivos o muertos. La desmilitarización de la Franja.

El control de la seguridad de Gaza.

Imponer una nueva Administración Civil en la que no participe ni Hamas ni tampoco la actual Autoridad Palestina.

El Gobierno israelí informa, a través de un comunicado y después de más de 10 horas de reunión, que han aprobado “la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamás”. Así, asegura que el Ejército “se prepara para hacerse con el control de la ciudad de Gaza”. Las familias de los rehenes piensan que esto será una sentencia de muerte para los secuestrados por Hamás.

Hamás responde que a Netanyahu no le importa sacrificar a los rehenes

Entre los ‘Cinco principios para el fin de la guerra’ hay dos líneas rojas para Hamás en las negociaciones para un alto el fuego: su desarme y la retirada del Ejército israelí de Gaza. El quinto principio para concluir la ofensiva, aprobado por el Gobierno de Netanyahu, incluye “el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina”. Unas medidas que ya han obtenido respuesta por parte de Hamás. El grupo islamista señala que esta ofensiva significa que no les importa sacrificar la vida de los rehenes y tildó su plan de "un nuevo crimen de guerra".

"La decisión de ocupar Gaza confirma que el criminal Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus prisioneros, y saben que ampliar la agresión significa sacrificarlos, lo que revela una mentalidad de desprecio por la vida de los prisioneros para lograr ilusiones políticas fallidas", resaltan en un comunicado. Así, indica que el uso de "hacerse con el control" y no el de "ocupar" es solo un "burdo intento de evadir su responsabilidad legal por las consecuencias de su crimen brutal contra civiles".

Alemania, España y Turquía critican la decisión de Netanyahu

El líder opositor sostiene que esto es un desastre que va a generar más destrucción. Además, ya hay países que han comenzado a criticar esta decisión de Netanyahu y de Israel, entre ellos Alemania, España y Turquía. Creen que esto es un paso más para continuar con un genocidio. Varios medios israelíes temen que esto solo sea una primera fase.

El gabinete israelí tomó la decisión a pesar de la opinión en contra del jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir. Los medios israelíes afirman que él mismo presentó un plan alternativo que consistía en rodear sus ciudades y campos de refugiados y hacer incursiones puntuales. Zamir defiende que entrar por tierra en zonas donde hay rehenes podría poner en peligro sus vidas.

Netanyahu no quiere gobernar Gaza, según dijo a un medio estadounidense

Tanques israelíes cerca de la frontera con la Franja después de que el Gabinete de Seguridad -tras más de 10 horas de reunión maratoniana- haya dado luz verde a la ocupación de ciudad de Gaza. El primer ministro Netanyahu, que antes había anunciado su intención de tomar el control de toda la Franja, aseguraba en la cadena estadounidense 'Fox' que no piensa gobernarla sino entregar el poder a fuerzas árabes.

El plan no solo excluye a Hamás, también a la Autoridad Palestina. Netanyahu ha conseguido seguir adelante pese al rechazo de la cúpula militar israelí y de familiares de rehenes. Uno de ellos fue grabado mientras le obligaban a cavar su propia tumba. Temen que la expansión de la ofensiva ponga aún más en peligro a los secuestrados.

El Ejército israelí ya controla el 75% de la Franja de Gaza

Pero ya respaldado por el Gabinete de Seguridad, nada frena a Netanyahu. El primer ministro israelí está decidido a tomar control de ciudad de Gaza, la más grande del enclave. En la que malviven un millón de los dos millones de palestinos que habitan una Franja ya arrasada por la guerra y de la que el Ejército israelí ya controla el 75%.

El 88% se encuentra bajo órdenes de evacuación o es considerada zona militar. El plan de Netanyahu implicará nuevos desplazamientos para una población exhausta azotada por las bombas y el hambre y sin ningún lugar en el que ponerse a salvo.