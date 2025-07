Los hospitales están desbordados con pacientes desnutridos y sin recursos básicos para tratarles

Imágenes desgarradoras de la última masacre de Israel sobre Gaza: ¿quién puede detener estas matanzas?

En Gaza no solo tratan de sobrevivir a las bombas sino también al hambre. La ayuda no llega o lo hace muy poco a poco mientras se acumula a la espera de ser distribuida. Según fuentes gazatíes, al menos 113 personas han muerto por desnutrición desde el inicio de la ofensiva israelí, según informa Ana García Quesada y Laura de Chiclana.

El pequeño Auday sufre desnutrición severa en un hospital de la Franja de Gaza, donde no tienen recursos para aliviar su sufrimiento. Ha perdido a sus padres. Ahora, se ocupan de él sus tíos pero un familiar confiesa que no tienen alimento suficiente para darle. Pero no es el único que está en esta trágica situación.

"No tenemos nada, ni una simple galleta", lamenta una mujer

La misma angustia vive una abuela. La madre del bebé no puede alimentarle: "No tenemos nada, ni una simple galleta". Saeed tiene parálisis cerebral. Su madre cuenta que a veces se pasan tres días sin comer. "Vivimos de agua y sal", afirma. Es el drama cotidiano de la población gazatí. Historias que se repiten en una Franja ya exhausta por la guerra.

Los hospitales están desbordados con pacientes desnutridos y sin recursos básicos para tratarles. "No tenemos nada. Ni medicamentos, ni suero, ni fruta, ni leche. Nos estamos muriendo", señala la madre. En total, 100 organizaciones humanitarias alertan sobre el hambre que consume a la población gazatí. Culpan a Israel de dificultar el acceso de la ayuda necesaria.

El hambre se ha cobrado la vida de 59 palestinos

Agencias de noticias advierten de que sus periodistas locales corren el riesgo de ser víctimas del hambre como el resto de la población. Mientras ellos, los más pequeños y vulnerables, siguen consumiéndose ante los ojos del mundo. El hambre se ha cobrado la vida de 59 palestinos en Gaza solo en lo que va de 2025, un número que supera la cifra conjunta de los dos años anteriores.

"La mayoría de los niños que atienden nuestros equipos están demacrados, débiles y corren un alto riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan urgentemente", alerta el director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini. Uno de cada cinco niños en la capital están desnutridos, según la UNRWA. Sanidad advierte que la falta de comida ha disparado los nacimientos prematuros, que se eleva a 1.556, o los abortos y las muertes fetales, con un total de 3.120.

El Ejército israelí culpa a las organizaciones de la ONU por no distribuir los camiones

El Ejército israelí culpa a las agencias de la ONU de no recoger y distribuir unos 950 camiones con ayuda que se encuentran ya dentro de Gaza, pero en la frontera. "El cruce fronterizo de Kerem Shalom no es un autoservicio de McDonald’s donde paramos y recogemos lo que hemos pedido", denunció el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Para recoger la ayuda, los camiones de la ONU necesitan numerosos permisos del Ejército hasta llegar a Kerem Shalom, que pueden alargar el proceso durante horas. A todo ello se suma que la ayuda que termina en los mercados que lo ponen a precios desorbitados. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) asegura que un saco de harina cuesta en Gaza unos 85 euros.