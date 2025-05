“Qué han hecho de malo los niños para sufrir tales heridas, para ser quemados", se pregunta un gazatí

GHF, la opaca fundación que reparte comida en Gaza y que sustituye a la ONU en la distribución de ayuda

Los habitantes de Gaza siguen sufriendo el asedio. Los bombardeos son continuos y la falta dramática de ayuda humanitaria está afectado sobre todo a los niños. El pequeño Zacaría está a punto de cumplir un año. Debería de pesar 12 kg, pero no llega ni a los cuatro. Su madre lucha cada día por mantenerle vivo en un campamento de Gaza, según informa Ana García Quesada. Pese a la entrada de camiones con comida que ha permitido Israel , sigue siendo insuficiente para acabar con la hambruna.

“Mi hijo sufre desnutrición severa, he conseguido que le concedan la evacuación médica a otro país hace 20 días, pero nadie viene a buscarlo”, lamenta. La madre de Zacaría se pelea con la multitud en las colas del hambre para conseguir algún alimento que darle.

"Pido al mundo que preste atención al sufrimiento de nuestros hijos”, dice la madre de Zacaría

“Hoy no tuve suerte, había mucha gente y no conseguí nada. Ruego pido al mundo que preste atención al sufrimiento de nuestros hijos”, así lo solicita esta mujer que no puede alimentar a su pequeño. Al igual que Zacaría, 71.000 niños sufren desnutrición grave en la Franja y más de 14.000 están en estado crítico. Otros lidian con las heridas de los ataques del Ejército israelí. Ese es el caso de otro pequeño que tiene tres años y todo el cuerpo quemado por una bomba. Junto a él está su abuelo porque sus padres murieron en la explosión.

“Qué han hecho de malo los niños para sufrir tales heridas, para ser quemados y bombardeados”, se cuestiona el abuelo del menor. En las imágenes del último ataque se puede ver el miedo y la desesperación de los más vulnerables.

Un ataque con drones deja 20 gazatíes heridos que acudían a un punto de distribución de alimentos

Al menos 20 gazatíes resultaron heridos en un ataque con drones mientras se dirigían a un punto de distribución de alimentos en el campamento de refugiados de Al Bureij. “Los hospitales de Al Aqsa y Al Awda han recibido hasta el momento 20 heridos entre un grupo de ciudadanos concentrados cerca de Wadi Gaza. Uno está herido crítico. Los demás varían entre moderados a leves, la mayoría heridos por ataques con drones cuadricópteros”, aseguran los hospitales en un comunicado.

La Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), respaldada por Estados Unidos e Israel, ha reconocido este viernes que solo mantiene abierto uno de esos complejos, el situado en el centro de Gaza. Israel permitió el ingreso a Gaza de "76 camiones pertenecientes a la ONU y la comunidad internacional con ayuda humanitaria, incluyendo harina y alimentos”, según informaron las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI).