El Ejército ha confirmado que en las últimas 48 horas ha atacado más de 200 veces Gaza

España propone un embargo de venta de armas a Israel para detener la guerra en la Franja de Gaza

Israel sigue atacando sin piedad a la población de Gaza. El último ha sido ha sido en una escuela de refugiados que estaba llena de niños. Hay al menos una treintena de muertos. Entre ellos, los seis hermanos de la pequeña Ward Jalal al Shiek Jalil, que fue grabada mientras salía de entre las llamas, según informa Laura de Chiclana. Israel sigue desoyendo el reclamo internacional para que frene la ofensiva.

Ward y toda su familia se resguardaban en la escuela que Israel ha atacado esta noche. La pequeña se ha quedado sola y su padre está en estado crítico. Israel sigue sin ceder ni un paso en su espiral de violencia en la Franja de Gaza. El Ejército ha confirmado que en las últimas 48 horas ha atacado más de 200 veces Gaza.

Al menos 31 personas asesinadas en otro ataque de Israel sobre una escuela

Una escuela que albergaba a desplazados en Gaza ha sido bombardeada durante la noche. El Ejército asegura que lo que había allí era un centro de mando de Hamás, pero las imágenes que se han publicado son desgarradoras. El número de víctimas civiles asciende a 31, de los cuales, 18 eran niños.

Es una masacre, un exterminio masivo de las familias que buscaban refugio en esta escuela de ciudad de Gaza. Así intentan describir los testigos el enésimo ataque israelí sobre la franja Palestina, aunque las escenas son tan brutales que son indescriptibles, asegura un trabajador de emergencias.

"No sabía cómo salir ni de quién era la sangre ni los restos esparcidos", confiesa una mujer

“De repente me desperté y mis hijos, mi marido y yo estábamos entre escombros. No sabía cómo salir ni de quién era la sangre ni los restos esparcidos. Nos habíamos desplazado a una escuela para estar protegidos, pero descubrimos que no estamos seguros en ningún lugar de nuestra tierra así que, ¿a dónde vamos?” pregunta una superviviente.

Según fuentes palestinas, han sido más de 50 los muertos en Gaza, entre ellos los cinco hermanos de una niña, llamada Ward, cuya silueta surge de entre las llamas. La pequeña escapa como puede del incendio. El personal de emergencias le pregunta por su familia, pero está sola. Ella es la única que ha logrado huir y su padre está en estado crítico. Al igual que el marido de una pediatra que perdió a nueve de sus 10 hijos en otro ataque israelí el sábado. Un suma y sigue de un terror que en Gaza se repite día sí y día también. Donde quien no fallece por los bombardeos, muere por los efectos del hambre y la falta de una ayuda que sigue siendo insuficiente.