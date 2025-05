La distribución de la ayuda se producirá en zonas controladas por su Ejército para evitar la hambruna

Israel redobla sus ataques con cientos de muertos a la vez que dice que permitirá la entrada de comida a la Franja de Gaza. En las últimas horas, los bombardeos israelíes han causado al menos otros 17 muertos tras alcanzar a un hospital y una escuela que alberga a desplazados. El último centro hospitalario de la zona ya ha cerrado por los bombardeos. Hoy han entrado cinco camiones de ayuda, una cantidad insuficiente tras un bloqueo de dos meses y medio. Y mientras, Israel sigue sin dejar de atacar el enclave palestino, un tema que ha llegado a aparecer en Eurovisión, según informa Ana Lorenzo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado la evacuación de Jan Yunis antes un ataque sin precedentes en la zona. Una prueba de que la intención de Israel es seguir avanzando para tomar el control de toda la Franja de Gaza. Netanyahu afirma que permitirá la entrada de una cantidad básica de comida para evitar una hambruna. La distribución de esa ayuda se producirá en zonas controladas por su Ejército, que impedirá que la ayuda caiga en manos de Hamás.

Israel permite la entrada de ayuda humanitaria por recomendación de su ejército

El bloqueo israelí a la ayuda ha puesto a la población palestina aún más al límite en su lucha por la supervivencia. La población está al borde de la hambruna y con graves problemas de desnutrición infantil, según alertan agencias humanitarias. La decisión de relajar ese bloqueo se lleva a cabo, según el Gobierno de Netanyahu, por recomendación de su Ejército después de que este anunciara la extensión de su ofensiva terrestre en Gaza. Dice que su objetivo es derrotar a Hamás y liberar a los rehenes. Pero la realidad es que tiene miedo a que el hambre haga que los aliados de Israel retiren su apoyo militar y diplomático al país.

"Nuestros mejores amigos del mundo, senadores que apoyan apasionadamente a Israel (…) me dicen esto: ‘Te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria, armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar, no podemos aceptar imágenes de una hambruna, una hambruna masiva'", dice Netanyahu en referencia, posiblemente, a Estados Unidos. El ministro confiesa que ha tomado la "difícil decisión" de permitir la entrada mínima de suministros. "Tomará tiempo, vamos a establecer los primeros puntos en unos días y después añadiremos más", añade.

El último ataque de Israel ha afectado a un hospital en Jan Yunis

"Tenemos unos combates intensos, enormes, y está habiendo progresos. Vamos a tomar el control de todas las zonas de la Franja, eso es lo que vamos a hacer", afirma. Mientras, los ataques en la Franja han continuado un día más: uno de ellos ha golpeado a un hospital en Jan Yunís. Tan solo el domingo, el Ejército de Israel mató ayer a al menos 136 palestinos e hirió a más de 350 personas.

Entre los muertos, una familia de 20 miembros, incluidos cinco niños, fue asesinada la madrugada del domingo en un bombardeo israelí contra una vivienda en Yabalia (norte). En una guerra que tras 19 meses deja, según fuentes palestinas, más de 53.000 gazatíes muertos y cerca de 121.400 heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida.