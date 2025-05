La victoria de Austria estuvo empañada por el protagonismo de Israel, que consiguió el segundo puesto

La guerra de Gaza salpica al Festival de Eurovisión: del boicot a Israel hasta la queja de los españoles por el 'televoto'

Compartir







La polémica por la participación de Israel en Eurovisión continúa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que al igual que Rusia, Israel tendría que haber sido excluido de la competición. “Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se le pidió a Rusia no participar en Eurovisión”, sostiene el jefe del Ejecutivo.

El país estuvo en segunda posición hasta el último momento. La victoria de Austria estuvo empañada por el protagonismo de Israel, que consiguió el segundo puesto tras lograr más votos del público. Arrasó en Europa la balada de esta artista, sin trayectoria musical conocida, pero víctima de los atentados del siete de octubre y más de 10 países, entre ellos España, les dieron los 12 puntos.

PUEDE INTERESARTE Sánchez pedirá que la Corte Penal Internacional se pronuncie sobre el bloqueo israelí en Gaza

Más Madrid quiere que el dinero recaudado por el televoto vaya destinado a Gaza

Apurando hasta el último momento, pero dentro de las normas para no ser sancionada, RTVE emitió este mensaje pidiendo Paz y Justicia para Palestina justo antes de comenzar el festival. La polémica por esa segunda posición de Israel ha pasado ya al terreno político. Podemos sigue la línea del presidente del Gobierno y propone expulsar a Israel de Eurovisión.

Y Mas Madrid quiere que el dinero recaudado por el televoto, vaya destinado a Gaza en formad de ayuda humanitaria. La polémica se ha trasladado también al proceso de votación, RTVE pedirá una auditoría tras el respaldo aplastante a Israel.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia de Madrid tumba parte de la causa de Peinado contra Begoña Gómez

“El Gobierno y RTVE debería respetar un poquito más la democracia”, según Almeida

Tan solo una sola persona puede emitir hasta 20 votos y la cadena pública cree que esto podría facilitar campañas masivas. No ven este tipo de campañas en el PP, que piden respeto a la votación. “El Gobierno y RTVE debería respetar un poquito más la democracia. Los españoles pueden votar y que no les molesten los votos”, asegura José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, le parece terrible que se esté bombardeando una zona en donde están muriendo cientos de civiles, entre ellos muchos niños y niñas que son inocentes absolutos de una situación que nunca se tendría que haber producido", defiende la vicepresidenta primera María Jesús Montero.

"Lo primero para mí era estar con mi hijo", confiesa Melody

A nuestra diva, muy poderosa sí, pero sólo en penúltima posición más espinas que rosas para Melody que ha llegado a España sin la delegación de RTVE. "Lo primero para mí era estar con mi hijo", reconoce tras su llegada. "Me he venido para acá porque hace mucho tiempo que no estoy sin mi niño. Ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con él. Estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival", añade la cantante.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Ella ha asegurado que se sentará con los medios para contarlo todo. Con respecto a su actuación, Melody defiende que “han hecho un trabajo muy bonito” y que “tiene que prevalecer el arte y la música porque mueve montañas”.