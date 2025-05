La Sala cree que Gómez no fue contratada por ser mujer del presidente y le dice al juez que cierre capítulo

Una asesora de Moncloa intercedió por Begoña Gómez para mantener los patrocinios de su cátedra

MadridEl juez Peinado ha imputado a 5 personas en el caso de Begoña Gómez. El vínculo que les une es su contacto con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según informa Isabel Sanz, la decisión de ordenar las causas de Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad Complutense, y Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School, es porque los jueces piensan que las imputaciones no tienen ningún fundamento.

La Audiencia Provincial de Madrid viene a corregir al juez Peinado y ordena que se archiven dos causas que afectan al rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi y a Juan José Güemes, el directivo que contrató a Begoña Gómez al frente del África Center.

La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado y ordena archivar dos causas

La Audiencia le dice al juez que deje de investigar dos ramas. Una es la del África Center, un proyecto del Instituto de Empresa para impulsar la educación y el emprendimiento en África. La Sala cree que Gómez no fue contratada por ser mujer del presidente y le dice al juez que cierre capítulo. La otra, el rescate de Air Europa, es la segunda vez que le dicen que abandone esa línea de investigación. Pero Peinado insiste y la semana pasada pidió más documentación.

La Sección 23 de la Audiencia madrileña reitera además al juez, por tercera vez durante este proceso, que no puede seguir investigando las ayudas a Air Europa "al quedar fuera del objeto de investigación ya delimitado al inicio de la instrucción". En el caso de De Güemes, los jueces destacan que se le imputó por una contradicción que no existió y de Goyache dicen que no hay un solo dato incriminatorio contra él, que no encuentran nada sospechoso. En cuanto a los otros, por ejemplo, Barrabés, sí creen que se vio beneficiado con contratos importantes por su cercanía a Begoña Gómez.

Los jueces creen que hay que investigar si Gómez se aprovechó de su proximidad al presidente

Aunque no todo son buenas noticias para la mujer del presidente. Los jueces creen que hay que investigar si se aprovechó de su proximidad al presidente o si ofreció influencia a cambio de contraprestaciones para proyectar su carrera profesional en el sector de captación de fondos.

Los magistrados confirman la condición de investigado del empresario Juan Carlos Barrabés para indagar en las adjudicaciones públicas que recibió "contando en algún caso con el aval personal de Begoña Gómez como directora de la cátedra". También mantienen la imputación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, porque "se deduce su colaboración activa en los fines perseguidos por la principal investigada".

Los magistrados sí avalan la citación como testigo de Sánchez

El auto avala la citación como testigo en la causa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera "útil y pertinente" porque "de las diligencias practicadas se deducen múltiples reuniones para la constitución de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, celebradas en el entorno institucional de la Presidencia del Gobierno, habiendo estado presente en alguna ocasión el presidente".

Los magistrados corrigen la decisión del juez instructor y dan la razón a la Fiscalía al determinar que "carecía de cualquier utilidad" la entrega a las partes de la grabación de la declaración del presidente.