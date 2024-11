Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

Begoña Gómez ha comparecido en la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por sus actividades en la Universidad de la Complutense , donde dirigía un máster. La mujer del presidente se ha acogido a su derecho a no declarar y ha denunciado que hay una clara intención política en la citación, según informa Susana Camacho.

La mujer del presidente, Begoña Gómez, ha querido explicarse durante un minuto antes de acogerse a su derecho a no declarar. "Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha destacado. Y el Partido Popular no ha desaprovechado la oportunidad para atacarla.

Begoña Gómez ha ocupado el sillón de compareciente sin intención de responder preguntas, pero con la determinación de defender su papel de directora de cátedra universitaria . Todo bien hasta que ha hablado de bulos, aunque Gómez no ha dejado de lado el guion. "La colección de denuncias judiciales, la cantidad de bulos y difamaciones. Toda una vida labrada con mucho esfuerzo y plena dedicación como hacen millones de mujeres. Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia", ha sentenciado.

"He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector”, ha destacado. Ella ha narrado cómo hace 12 años empezó una colaboración con la Complutense como codirectora de un máster para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad. “Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas", ha argumentado.