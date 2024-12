Una soltera descarta a su cita nada más entrar al restaurante: "Creo que se han equivocado..."

Pemi acude al restaurante de ‘First Dates’ para encontrar una “amiga especial” con la que encarrilar su vida

Serena tiene claro que Pemi no es su hombre ideal en cuanto lo ve por primera vez

Un soltero recibe a su cita en el restaurante al ritmo de Nino Bravo: "¡Teresa!..."

Pemi es el siguiente soltero en atreverse en tratar de encontrar a la chica de sus sueños en el restaurante del amor de ‘First Dates’. Es un comercial y camarero que vive en Madrid cuyo apodo se lo debe a una monitora de cuando él era pequeño y asegura a las cámaras del programa que cree que es “único” como su nombre.

El soltero proviene de Barcelona. Sin embargo, hace tan solo un par de años que reside en la capital porque cree que la ciudad condal “no está hecha” para él. Además, cuenta al programa que en el amor no le ha parecido ir tan mal: “Suelo ligar bastante. Nunca me he quejado. Incluso más de lo que quiero. Me refiero a que también ligo con muchos hombres. No sé qué tengo con los hombres. Parece que les gusto un poquito. Pero prefiero gustarles a las mujeres, evidentemente”.

Aunque afirme que es un ligón, Pemi ha venido al restaurante del amor de ‘First Dates’ en busca de una persona que le ayude a encarrilar su vida. El soltero ya tiene su casa recién comprada, un coche y le hace falta encontrar una “amiga más especial” que sea “mona, finita” y que le atraiga en todos los sentidos.

Laura Boado, en cuanto escucha todo lo que debe tener una mujer para que Pemi caiga locamente enamorado, se dirige a la entrada del restaurante para dar la bienvenida a Serena, quien será la cita del comercial catalán y la encargada de que caiga rendida a sus pies. Es una comercial italiana que reside actualmente en Málaga y asegura a las cámaras de ‘First Dates’ que “no ha tenido mucha suerte en el amor”.

“Cuando entré pensé: se han equivocado. Este no es para mí. Es gay. Sí tiene una cara bonita, pero me gustan más masculinos, más hombres”, detalla Serena a las cámaras del programa nada más conocer a Pemi. Parece que a la soltera no le ha interesado mucho el chico con la que le han emparejado.

Mientras están cenando, parece que Pemi tampoco se ha visto muy atraída por Serena: “La he visto una chica muy elegante, que se cuida un poco. También la he visto un poco nerviosa, pero bueno, esto es normal. Pero, físicamente a sí de primeras… me ha costado”.

“No, no, no. Yo busco relación estable. Para mí, o es blanco o es negro. Amiga especial, no”, detalla Serena a las cámaras del programa en cuanto se entera que Pemi busca a una chica para ir conociéndola poco a poco.

La decisión final de Pemi y Serena

Una vez terminan de cenar, tanto Pemi como Serena se reúnen para decidir si querrán conocerse aún más o, por el contrario, ir cada uno por su camino. Serena es la primera en decidir si mantener o no una segunda cita con Pemi: “No tendría una segunda cita con Pemi porque somos muy diferentes y no hay mucha química”.