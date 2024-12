Un soltero recibe a su cita en el restaurante al ritmo de Nino Bravo: "¡Teresa!..."

Salva, un músico y compositor valenciano, es el siguiente soltero en encontrar el amor en ‘First Dates’

El cantante sorprende a Teresa, su cita, con una interpretación de Nino Bravo

Salva acude al restaurante del amor de ‘First Dates’ muy contento y esperanzado de encontrar a una mujer con la que pasar el resto de sus días y acabar muy enamorado. Es un músico y electricista jubilado de Valencia que adora el mundo de los instrumentos musicales. De hecho, asegura que últimamente es pianista, pero también toca la trompeta y la guitarra.

“Estuve un año en Inglaterra e hice unas giras con Tom Jones”, cuenta el soltero al presentador mientras mantienen una agradable charla en la barra del restaurante del amor. Además, se propone cantar a su cita en cuanto estén en medio de la cena para sorprenderla y ver si realmente se enamora de él.

Salva ha venido al programa para encontrar a una mujer que sea intelectual, que sepa estar, que sea una gran compañera y, en definitiva, “muy especial”. Carlos Sobera, en cuanto se queda fascinado por describir a esa persona que anda buscando el soltero para caer enamorado, se dirige a las puertas del restaurante para dar la bienvenida a Teresa, quien será la cita del músico y compositor valenciano. Es una pensionista valenciana que afirma haber sido ‘geisha’ en “otra vida” porque siente que tiene muy buen “saber estar”.

Nada mas pisar el restaurante, Salva sorprende gratamente a Teresa con una versión alternativa de ‘Noelia’ de Nino Bravo: “Me ha emocionado, porque tiene una voz preciosa. Nino Bravo que para mí es un ser muy especial… Poner ahí mi nombre y con esa voz tan bonita, ha sido impresionante”, detalla la soltera a las cámaras del programa.

En cuanto se sientan en la mesa, tienen el momento perfecto para que tanto Salva como Teresa puedan conocerse más a fondo y, quien sabe, surja el amor entre ellos.

“He tenido muchas reacciones. De hecho, en la sexta dosis de quimio tuvieron que parar porque ya mi cuerpo no lo aceptaba… Me quemé toda. Todas las piernas y todo, de repente, como si me hubiese caído un cazo de agua ardiendo”, detalla la soltera a las cámaras del programa sobre el cáncer que padeció.

A medida que avanza la cena, se nota que ambos se lo están pasando muy bien. De hecho, Salva da su opinión sobre la mujer con la que le han emparejado: “Teresa la veo una persona que ha sufrido mucho. Una muy buena persona, encantadora, buenísima. Como persona, le doy un 20”.

Sin embargo, aunque Salva piense que la soltera es una gran persona, parece que no ha logrado sentir esa chispa tan necesaria para enamorarse: “Teresa no me ha impactado porque no es de mi gusto. Del uno al diez le pongo un dos o un tres”.

