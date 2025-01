El General Dávila ha analizado un detalle del discurso del Rey en la Pascua Militar: el párrafo que no leyó y que si se publicó en la web oficial de la Casa Real

Nuestro invitado ha leído el párrafo que se omitió en este discurso en nuestro plató

El discurso íntegro de Felipe VI en la Pascua Militar

El General Dávila, con una larga experiencia en el ámbito de Casa Real ha visitado ‘Horizonte’, donde ha analizado un detalle del discurso del Rey en la Pascua Militar y del párrafo que no leyó y que si se publicó en la web oficial de la Casa Real.

“Es un detalle del que solo tú te has dado cuenta”, decía Iker Jiménez al General Dávila sobre este discurso de Felipe VI, lo que este nos explicaba: “Yo estoy analizando y estudiando el discurso de su majestad el Rey Felipe VI en la Pascua Militar y, de repente, me salta una frase que yo no le he oído decir al Rey, que lo seguí en directo. Es una frase que viene a tocar los dos temas más importantes de la política española en estos momentos. Uno es el rey emértio Don Juan Carlos y otro es el cincuatenario de la muerte de Franco. Precisamente, eso está puesto en el discurso de la web y el Rey no ha leído eso”

“Es tal mi incredulidad que llamo a un hijo mío y le digo que me compruebe esto porque no doy crédito y automaticamente, a las 00.20h lo han quitado. Es curioso. Yo no salía de mi asombro, no estamos hablando de mi ‘blog’ y dos temas de cómo son estos”, nos decía el General Dávila.

El párrafo que el Rey Felipe VI no leyó en su discurso en la Pascua Militar

Discurso del que hacía una foto con mi móvil y que nos leía en nuestro plató este párrafo que no se leía en la Pascua Militar: “En el calendario de 2025 tenemos también dos fechas señaladas, en primer lugar se cumplen 50 años de los hechos que dieron paso al proceso de tranformación de nuestras Fuerzas Armadas, ya desde los albores de nuestra democracia; un proceso de transformación que empezó tras el fin de la dictadura - una página oscura de nuestra historia común y un tiempo de división de los españoles, hoy felizmente superado- y tras la llegada al trono de mi padre, el Rey Don Juan Carlos, una metamorfosis que fue vital para el afianzamiento de la democracia en España y en el que la Corona desempeñó un papel esencial".

Además, el General Dávila aseguraba que se dio cuenta de algo: “Voy a decir una cosa, yo estaba viendo el discurso del Rey con mi mujer y nos llamó la atención a los dos que, en algún momento, el rey se trababa un poquito”. Y lo que analizaba , tras publicar esto: "En estos momentos, a esta hora la información que tengo que dar es la desinformación que hay. En un tema que creo que es candente no hay ni un solo diario que haya dado la noticia”.

General Dávila: "Me ha llamado el director de comunicación de La Zarzuela